AK Parti il ve ilçe teşkilatından 3 isim aday listesine girdi

14 Mayıs 2023’te gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği Seçimine sayılı günler kaldı. Siyasi partiler milletvekili aday listelerini son gün olan bugün Yüksek Seçim Kurulu’na vermeye başladı. AK Parti’nin Kayseri listesinde sürpriz isimler yer aldı. 85 kişinin aday adaylık başvurusu yaptığı Kayseri’den il ve İlçe teşkilatlarındaki görevlerinden istifa eden 3 isim olan Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Kadın Kolları Başkanı Emine Timuçin, Kocasinan İlçe Başkanı Hüseyin Okandan listeye girdi.

Milletvekili aday adaylığı için görevlerinden istifa eden diğer isimler ise şunlar:

Ak Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkan Yardımcısı- Çevre Şehir ve Kültür Başkanı- Mimar Burcu Gökalp

Talas İlçe Başkanı önceki dönem İl Gençlik Kolları Başkanı Hasan Nuri Kuş

İl Başkan Yardımcısı Avukat Ramazan Bedir

Önceki dönem İl Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Tevfik Kürtüncü

Önceki dönem Gençlik Kolları Başkanı İbrahim Erkulu

Develi İlçe Başkanı Osman Turan

Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Emir Yasin Kekeç