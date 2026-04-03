Ak Parti Kadın Kolları Başkanı Ercan'dan Kayseri'ye 'Avrupa Şehri' Övgüsü

Ziyaret sırasında Ercan, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'a şehrin kadınların toplumdaki rolü ve şehir vizyonu hakkında teşekkür etti. Ercan, Kayseri'deki uyum ve ekip ruhunun önemine değinerek, "Kayseri’de bu icraatlar birlik, beraberlik ve uyum içerisinde olursa gerçekleşir" dedi.

Kadınların Ekonomideki Rolü

Ercan, Kayseri'de kadınların ekonomik hayattaki yerinin artırılması gerektiğini belirterek, "Üreten, yöneten, dönüştüren kadınlarla birlikte ekonomi toplantısı zirvesi planladık" şeklinde konuştu. Bu toplantının, kadınların ekonomideki sayısını artırmayı hedeflediğini de sözlerine ekledi.

Ziyaretin önemli bir anı, Başkan Büyükkılıç'ın Ercan'a hediye ettiği özel bir tablo oldu. Bu eser, Kayseri’nin tarihi ve sanat geleneğine atıfta bulunarak, Selçuklu döneminin önemli yapılarından Sahabiye Medresesi’nin taş işçiliğinden ilham alındı. KAYMEK öğrencileri tarafından hazırlanan tablo, kadife zemin üzerine işlenmiş taş süslemeleri ile dikkat çekti.

Bu ziyaret, yerel yönetim ile teşkilat yapısı arasındaki uyumu bir kez daha gözler önüne serdi.