AK Parti Kayseri'de 85 başvuru

AK Parti Kayseri İl Başkanlığı'na 85 kişi, 14 Mayıs'ta yapılacak olan seçimlerde milletvekilliği aday adaylığı için başvuruda bulundu.

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  • 23.03.2023 15:11
  • Güncelleme: 23.03.2023 17:47
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AK Parti Kayseri'de 85 başvuru
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

AK Parti Kayseri İl Başkanlığı’na 85 kişi, 14 Mayıs’ta yapılacak olan seçimlerde milletvekilliği aday adaylığı için başvuruda bulundu.

14 Mayıs’ta yapılacak olan seçimler için AK Parti Kayseri İl Başkanlığı’na 85 kişi milletvekili aday adaylığı başvurusunda bulundu. Partiden yapılan açıklamada, 28 dönem için başvuruda bulunan aday adaylarının isimleri şu şekilde:

"Hayriye Ayverdier, Deniz Mustafa Çağan, Hüseyin Cahit Özden, Erkan Arslan, Ferhat Sarıkaya, Sami Dedeoğlu, Mehmet Soner Orman, Sema Bozdağ, İsmail Safi, Kasım Çakır, Hüseyin Okandan, Oğuz Berk, Burcu Gökalp, Aylin Yüksel Demirkol, Abdulkerim Gökoğlu, Hülya Nergis, İsmail Tamer, Alim Şahin, Aliye Öztürk, Aytaç Kırmızıtaş, İsmail Emrah Karayel, Avşar Aslan, Yaşar Öztürk, İzzet Buzkan, Mustafa Özcan, Mustafa Tevfik Kürtüncü, Abdullah Korkmaz, Hayri Hareket, Yılmaz Varol, İlyas Han Şahin, Orhan Çetin, Sadrettin Beki, Ahmet Tural, Halil Özdemir, Ali Ramazan Benli, Muhammed Zahid Kazan, Kemal Tekden, Faruk Hasetci, Sayın Bayar Özsoy, Handan Özdoğan, Ramazan Bedir, Osman Turan, Rübbiye Reyhan Nalbantoğlu, Hasan Nuri Kuş, Emine Timuçin, Pınar Doğan Aksoy, Celal Temizsoy, Mehmet Fatih Tosun, Savaş Develioğlu, Murat Cahid Cıngı, Aydın Kalkan, Ömer Avcı, İbrahim Erkulu, Muzaffer Polat, Sedat Kolcu, Mehmet Fındıkçı, Hülya Aydın, Fevzi Konaç, Osman Bozkurt, İlyas Yeşilöz, Kadir Can Gökalp, Recep Delikaya, Veysel Ekinci, Sinan Burhan, Alim Hayran, Mustafa Ağca, Mustafa Aksu, Yusuf Torcu, Emir Yasin Kekeç, Ahmedi Mahmut Ulaş, Erden Aydın, Mehmet Fatih Yüksel, Davut Yorulmaz, Abdullah Kutlu, Ömer Yavuz, Mahmut Gürcan, Yasemin Görücü, Ali Adanalı, Murat Tuna, Abdulkadir Güneş, Halil Karataş, Hasan Sarıçiçek, Mustafa Öz, Ahmet Uğur Keşoğlu, Nuriye Yılmaz".

İHA

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