AK Parti Kayseri'den İncesu Çıkarması: Gönüller Bir, Sofralar Bereketli

Güne AK Parti İncesu İlçe Başkanlığı'nda partililerle bir araya gelerek başlayan heyet, geçmiş dönem başkanlarıyla hasret giderdi ve geleceğe dair fikir alışverişinde bulundu.

İncesu'nun kalbi olan çarşı ve pazarda esnaf ziyaretleri yapan heyet, Ramazan ayının bereketini vatandaşlarla paylaştı ve hayırlı kazançlar diledi.

Belediye Başkanı Mustafa İlmek'i de ziyaret eden AK Parti heyeti, ilçedeki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Günün en anlamlı anlarından biri ise Kızılören Mahallesi'nde kurulan iftar sofrası oldu. Vatandaşlarla birlikte oruç açan heyet, teravih namazı sonrası samimi sohbetler gerçekleştirdi.

AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, "İncesu bizim için çok değerli. Buradaki hizmetlerimizi daha ileriye taşımak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz," dedi. Okandan, İncesuluların güler yüzü ve samimiyetine teşekkür etti.