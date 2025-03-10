  • Haberler
  • Gündem
  • AK Parti Kayseri'den İncesu Çıkarması: Gönüller Bir, Sofralar Bereketli

AK Parti Kayseri'den İncesu Çıkarması: Gönüller Bir, Sofralar Bereketli

AK Parti Kayseri İl Teşkilatı, Ramazan ayının manevi ikliminde vatandaşlarla kucaklaşmaya devam ediyor. İl Başkanı Hüseyin Okandan, Milletvekili Murat Cahid Cıngı, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve teşkilat mensuplarından oluşan heyet, İncesu ilçesinde bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

AK Parti Kayseri'den İncesu Çıkarması: Gönüller Bir, Sofralar Bereketli

Güne AK Parti İncesu İlçe Başkanlığı'nda partililerle bir araya gelerek başlayan heyet, geçmiş dönem başkanlarıyla hasret giderdi ve geleceğe dair fikir alışverişinde bulundu.

İncesu'nun kalbi olan çarşı ve pazarda esnaf ziyaretleri yapan heyet, Ramazan ayının bereketini vatandaşlarla paylaştı ve hayırlı kazançlar diledi.

Belediye Başkanı Mustafa İlmek'i de ziyaret eden AK Parti heyeti, ilçedeki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Günün en anlamlı anlarından biri ise Kızılören Mahallesi'nde kurulan iftar sofrası oldu. Vatandaşlarla birlikte oruç açan heyet, teravih namazı sonrası samimi sohbetler gerçekleştirdi.

AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, "İncesu bizim için çok değerli. Buradaki hizmetlerimizi daha ileriye taşımak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz," dedi. Okandan, İncesuluların güler yüzü ve samimiyetine teşekkür etti.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Kayseri'de 'Faizsiz Toplum Mümkün mü?' konuşuldu
Kayseri'de 'Faizsiz Toplum Mümkün mü?' konuşuldu
Emeklilerin gözü müjdeli haberde
Emeklilerin gözü müjdeli haberde
Kayseri'de terör operasyonu: 16 şahıs yakalandı
Kayseri'de terör operasyonu: 16 şahıs yakalandı
Şehit İbrahim Birol Operasyonu'nda 94 aranan şahıs yakalandı
Şehit İbrahim Birol Operasyonu'nda 94 aranan şahıs yakalandı
Kayseri Voleybol Kulübü, Bölgesel Lig'de finallerde
Kayseri Voleybol Kulübü, Bölgesel Lig’de finallerde
Hacılar'da Ramazan Bereketi: Başkan Özdoğan Gönül Sofralarında Vatandaşlarla Buluşuyor
Hacılar'da Ramazan Bereketi: Başkan Özdoğan Gönül Sofralarında Vatandaşlarla Buluşuyor
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!