AK Parti Kayseri Gençlik Kolları Başkanı da görevden alındı

AK Parti Kayseri İl Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada Gençlik Kolları Başkanı olan Hayri Danacı’nın görevden alındığı açıklandı.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan; “Teşkilatımızın emektar isimlerinden, bugüne kadar teşkilatımızın farklı kademelerinde önemli görevler üstlenen ve son olarak Gençlik Kolları Başkanlığı görevini büyük bir özveriyle yürüten Sayın Hayri Danacı’ya; şehrimize ve teşkilatımıza sunduğu samimi gayretleri, fedakâr çalışmaları ve değerli hizmetleri dolayısıyla teşekkür ediyorum. Görev değişikliğiyle birlikte İl Başkanlığımız bünyesinde davamıza katkı sunmaya devam edecek olan Hayri kardeşime, yeni görevinde başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.