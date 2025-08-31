AK Parti Kayseri İl Başkanlığı tarafından Kadir Has Kültür Merkezi’nde AK Parti Kayseri Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı düzenlendi. Toplantıya; AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Teşkilat Başkanı, Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı, Zonguldak Milletvekili Ahmet Çolakoğlu, Genel Merkez Kayseri İl Koordinatörü, Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, AK Parti Genel Başkan Vekili Yardımcısı İzzet Buzkan, AK Parti MKYK Üyesi ve Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Ayşe Böhürler, Şaban Çopuroğlu, Sayın Bayar Özsoy, AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, AK Parti Kayseri Kadın Kolları Başkanı Meral Koşar, Büyükşehir Belediye Başkanı memduh Büyükkılıç ilçe belediye başkanları ile teşkilat mensupları katıldı. Burada konuşan AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş: “Siyaset vefa işidir, gönül işidir. Dava taşıdır. Bize “28 yıldır nasıl kaybetmediniz” diyorlar. Biz de deriniz” ifadelerini kullandı.

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Kayseri Milletvekili Hulusi Akar ise Cumhur ittifakının terörsüz Türkiye için yapılması gereken ne varsa yapıldığını kaydederek,: “Arkalarında kim olursa olsun onlara bakmaksızın gerekli cevap verildi. TSK şuanda sahada, eriyle generaliyle çalışmalarını sürdürüyor. Masada da terörsüz Türkiye için ne yapılması gerekiyorsa gerekli çalışmalar yapılıyor” şeklinde konuştu.

AK Parti MKYK Üyesi ve Kayseri Milletvekili Dursun Ataş da: “Ben sonradan aranıza katıldım ama bana hiç yabancı hissetirmediniz. AK Parti çatısı altında sizlerle aynı heyecanı duymaktan gurur duyuyorum” diye konuştu.

AK Parti Kayseri Milletvekili Sayın Bayar Özsoy da: “Milletimize hizmet etmek, tam bağımsız Türkiye olmak yolunda çalışmak kaydıyla elimizden geleni yapmak kaydıyla durmadan yorulmadan çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yol arkadaşı olmanın yetip de artacağını ifade ederek katılanlara teşekkürlerini sundu.

AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan da AK Parti teşkilatına teşekkürlerini sunarak toplantının hayırlara vesile olmasını diledi.