AK Parti Kayseri İl Başk anlığı Yürütme Kurulu Listesi açıklandı
AK Parti Kayseri İl Başkanlığı Yürütme Kurulu Listesi belli oldu.
- 18.09.2023 19:00
- Güncelleme: 18.09.2023 19:00
AK Parti Kayseri İl Başkanlığı Yürütme Kurulu Listesi belli oldu. AK Parti İl Başkanlığı tarafından yeni liste açıklandı. Buna göre;
Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı; Hasan Nuri Kuş
Teşkilat Başkanı: Kadir Bayram
Seçim İşleri Başkanı: Ebru Ünal
Tanıtım ve Medya Başkanı: Murat Yıldız
Dış İlişkiler Başkanı: İsa Gün
Sosyal Politikalar Başkanı: Birol Düşüktaş
Yerel Yönetimler Başkanı: Mahmut Kabak
Ekonomi İşleri Başkanı: Ahmet Şahin
Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı: Mehmet Çifçi
İnsan Hakları Başkanı: İbrahim Demir
Mali ve İdari İşler Başkanı: Hamdı Somdaş
Çevre Şehir ve Kültür Başkanı: Sadi Kara
ARGE ve Eğitim Başkanı: Furkan Mert Şimşek
Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanı: Şaban Elbiz
İl Sekreteri: Hatice Kübra Hasnalçacı
SKM Başkanı: Nuh Kurtsoy