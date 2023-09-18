AK Parti Kayseri İl Başk anlığı Yürütme Kurulu Listesi açıklandı

AK Parti Kayseri İl Başkanlığı Yürütme Kurulu Listesi belli oldu. AK Parti İl Başkanlığı tarafından yeni liste açıklandı. Buna göre;

Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı; Hasan Nuri Kuş

Teşkilat Başkanı: Kadir Bayram

Seçim İşleri Başkanı: Ebru Ünal

Tanıtım ve Medya Başkanı: Murat Yıldız

Dış İlişkiler Başkanı: İsa Gün

Sosyal Politikalar Başkanı: Birol Düşüktaş

Yerel Yönetimler Başkanı: Mahmut Kabak

Ekonomi İşleri Başkanı: Ahmet Şahin

Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı: Mehmet Çifçi

İnsan Hakları Başkanı: İbrahim Demir

Mali ve İdari İşler Başkanı: Hamdı Somdaş

Çevre Şehir ve Kültür Başkanı: Sadi Kara

ARGE ve Eğitim Başkanı: Furkan Mert Şimşek

Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanı: Şaban Elbiz

İl Sekreteri: Hatice Kübra Hasnalçacı

SKM Başkanı: Nuh Kurtsoy