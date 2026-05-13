AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, 179. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na Katıldı

Toplantıda, teşkilat çalışmaları, saha faaliyetleri, Türkiye Yüzyılı vizyonu ve önümüzdeki döneme ilişkin hedefler ele alındı. AK Parti teşkilatlarının sahadaki çalışmaları değerlendirilirken, vatandaşların talepleri doğrultusunda yürütülecek hizmet ve projeler üzerine istişarelerde bulunuldu.

Başkan Okandan, toplantıya ilişkin yaptığı değerlendirmede, Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda çalışmaların kararlılıkla sürdüğünü ifade etti. Okandan, “179. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantımızı, Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde büyük bir heyecan ve kararlılıkla gerçekleştirdik. Milletimizin beklentilerine kulak veren, sahadan güç alan ve hizmet siyasetini esas alan anlayışımızla Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda tam gaz ilerliyoruz. Güçlü teşkilat yapımız ve birlik ruhumuzla ülkemizi her alanda daha ileriye taşımak için çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz” dedi.

Toplantının ardından, AK Parti teşkilatlarının saha çalışmalarını daha da güçlendirecek yeni dönem planlamaları üzerine değerlendirmeler yapıldığı öğrenildi.