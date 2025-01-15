AK Parti Kayseri İl Başkanı Okandan, 'AK Parti'yi Kayseri'de daha öteye taşıyacağız'

AK Parti Genel Merkezi’ne sunulan isimlerin Ankara’ya davet edilmesiyle yapılan görüşmeler sonucu AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan oldu. Okandan AK Parti Kayseri İl Binasında yapmış olduğu açıklamada, “Öncelikli olarak tüm hemşerilerimize buradan saygı selam ve muhabbet yerimize iletiyoruz tabii bu çok kutlu ve onurlu bir göre bizim için özellikle sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleri ile bu göreve iletilmesi kendinden talimatları alıp Kayseri'ye gelmemiz bizim için ayrı bir gurur kaynağı bir noktada da şöyle bir şansımız var mevcuttaki i̇l başkanımız Fatih Üzüm başkanımızın ciddi bir gayretleri var ekibinin ciddi bir gayretleri var. Cuma günü sayın Cumhurbaşkanımızı ağırlayacağız o noktada bile bize bir yük getirecek hiç bir durum söz konusu bile değil her noktada her ince detaylarına kadar düşünülmüş tüm ekip gayret ediyor. Şehirdeki oluşan heyecanın da açıkçası memnuniyetini buradan dile getirmek istiyorum tabi bu heyecanı gördükçe de insan üzerindeki yükü daha da hisseder hale geliyor i̇nşallah bu ağırlıkla beraber bu yükü kaldırabilirlik adına yeniden yönetimde yer alacak yeni kan olarak dahil edeceğimiz birçok kardeşimiz ile beraber önümüzdeki süreçte AK Parti'yi Kayseri'de bir tık daha öteye taşıyabilmek gayretinde olacağız tabii süreç içerisinde gerek Fatih başkanı gerek ondan önceki tüm il başkanları ve yönetim kurulundaki görev alan dostlarımızla kadın kolları ve gençlik kollarında geçmişte görev alan dostlarımızla tabiri caizse partimiz kurulduğu günden bugüne kadar sayın Cumhurbaşkanımızın da talimatları ile kapıları sonuna kadar zaten açıktı sonuna kadar açık tutup i̇nşallah bu heyecanı biraz daha zirveye taşımaya çalışacağız” ifadelerinde bulundu.