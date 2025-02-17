AK Parti Kayseri İl Başkanı Okandan: 'Bu değişim, hiç kuşkusuz partimize yeni kan, can ve heyecan katacaktır'

Kayseri'de basın toplantısı düzenleyen AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, parti teşkilatının 8. Olağan Büyük Kongresi öncesinde bir araya geldi. Okandan, "İktidara geldiğimiz ilk günden bu yana tek hedefimiz; daha güçlü, daha müreffeh, daha özgürlükçü ve daha demokratik bir Türkiye inşa etmek olmuştur" diyerek başladığı konuşmasında, teşkilattaki birlik ve beraberliğin altını çizdi.

Başkan Okandan, 12 Ekim 2024’te başlayan ilçe kongrelerinin 7 Şubat’ta İstanbul’da yapılan kongreyle tamamlandığını belirterek, "Bu süreçte il ve ilçe kongrelerimizi büyük bir coşku, heyecan ve disiplin içerisinde tamamladık" dedi. Okandan, parti teşkilatının birlik ve beraberliğinin gücüne vurgu yaptı.

AK Parti teşkilatlarının liderleri Recep Tayyip Erdoğan'ın "halka hizmet, hakka hizmettir" şiarıyla hareket ettiklerini ifade eden Okandan, "Partimiz, değişim ve yenilenme sürecini köklü tecrübesiyle harmanlayarak bugünlere gelmiştir" dedi.

Konuşmasında, ilçe başkanlıklarında yüzde 65, il başkanlıklarında ise yüzde 75 oranında bir değişim gerçekleştirdiklerini belirten Okandan, "Bu değişim, hiç kuşkusuz partimize yeni kan, can ve heyecan katacaktır" diye ekledi.

Okandan ayrıca, "Türkiye’nin istikbali uğruna mücadele eden bir davanın neferleriyiz" diyerek, Türkiye'nin uluslararası arenada adaletin savunucusu ve mazlumların sesi olduğunu vurguladı. Yeni sloganlarının "Adında AK, Işığında İstikbal" olduğunu söyleyen Okandan, 23 Şubat’ta yapılacak olan 8. Olağan Büyük Kongreye tüm milleti davet etti.