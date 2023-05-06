AK Parti Kayseri İl Başkanı Üzüm: 'Başka Türkiye yok ve Türkiye sizinle güzel'

Nasıl ki bu meydanlar 2018 seçimlerinde siz söz vermiş ve yerine getirmişti, şimdi yine söz veriyoruz. Çünkü başka Türkiye yok ve Türkiye sizinle güzel” dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim çalışmaları kapsamında halka seslenmek üzere Kayseri’ye geldi. Tören öncesi konuşma gerçekleştiren AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, 14 Mayıs seçimleri için hazır olduklarını söyledi. Üzüm, “AK Parti Kayseri İl teşkilatımız, kadın kollarımız, gençlik kollarımız ve tüm mahalle teşkilatlarımızla birlikte Kayserili hemşerilerimiz Allah’ın izniyle 14 Mayıs’a hazırız. Biz Kayserililer ticaret erbabıyız, alır üretir, satarız, ama asla ve asla ülkemizin, devletimizi, terör destekçilerine satılmasına müsaade etmeyiz. Pazarlık yapmayı severiz ama kapalı kapılar ardında bu ülkeyi bölmek isteyenlerle pazarlık yapmaya çalışanlara müsaade etmeyiz. Bir tarafta Akıncı, İHA, SİHA, bir tarafta canımız Ayasofya, bir tarafta TCG Anadolu, Kızılelma, bir tarafta gururumuz TOGG. Ne derlerse desinler boş laflara karnımız tok. Terör destekçilerine oy yok. Cennet mekan Abdülhamit Han’ın kıymeti 100 yıl sonra rahmetli Menderes’in kıymeti 50 yıl sonra anlaşılabildi bu topraklarda. Ama bizler sözünün eri, dünya lideri kıymetinizi biliyoruz ve Türkiye Yüzyılı aşkıyla sizinle yol yürümekten asla vazgeçmeyeceğiz. Nasıl ki bu meydanlar 2018 seçimlerinde siz söz vermiş ve yerine getirmişti, şimdi yine söz veriyoruz. Çünkü başka Türkiye yok ve Türkiye sizinle güzel sayın Cumhurbaşkanım. Cumhur ittifakının kalesi Kayseri hazır, teşkilatlar hazır, Türkiye hazır. Allah’ın izniyle 14 Mayıs akşamı balkonda hazır. Rabbim bizleri mahcup etmesin inşallah. Tüm Kayserili hemşerilerimize teşekkür ederim” şeklinde konuştu.