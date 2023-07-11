AK Parti Kayseri İl Başkanı Üzüm'den 'Görev Çağrısı'

AK Parti Kayseri İl Başkanı Üzüm, 'İl yönetiminde yer almak isteyen tüm arkadaşlarımızın başvurularını bekliyoruz' AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm 'Perşembe günü akşam saat 17'ye kadar İl Yönetiminde yer almak isteyen tüm arkadaşlarımızın başvurularını parti binamızın 7'inci katında alacağız' dedi.

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  • 11.07.2023 15:38
  • Güncelleme: 11.07.2023 15:38
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AK Parti Kayseri İl Başkanı Üzüm'den 'Görev Çağrısı'

Kayseri İl Başkanlığı’nda gerçekleştirilen temayül ve mülakat sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Tarafından AK Parti Kayseri İl Başkanlığı görevine Fatih Üzüm getirildi. AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm İl Başkanlığı görevine getirilmesi ve İl Yönetim Kurulu üyeliği ile ilgili açıklamalarda bulundu. Kayseri için hız kesmeden çalışmalarına devam edeceğini söyleyen Üzüm, “Geçen hafta 5 tane birbirinden kıymetli arkadaşımızla beraber bizi Genel Merkeze çağırdılar. Burada yapılan mülakatlar ve temayül sonucunda 5 kıymetli isim Ankara’ya hareket ettik. Orada da yapılan görüşmeler sonucunda Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından önümüzde dönemde İl Başkanlığı görevi tarafımıza tevdi edildi. Diğer arkadaşlarımız hepsi de birbirinden kıymetli insanlardı ama görev bize tevdi edildi. Bundan sonrada bu görevin bilinciyle inşallah Kayseri’ye faydalı işler yapmak için çalışmalarımız devam edecek” şeklinde konuştu. 

İl yönetim kurulunun oluşturulması için çalışmalara başladıklarını ve il yönetiminde yer almak isteyen vatandaşların Perşembe günü saat 17.00’ye kadar İl Başkanlığına gerek başvuru yapmaları gerektiğini belirten Üzüm, “İl Başkanlığı görevi tevdi edildikten sonra ilk yapılacak iş il yönetim kurulunun oluşturulması. Bizde bu konuda çalışmalarımıza başladık. Mevcut yönetimimizdeki tüm arkadaşlarımızla birebir görüşmeler yapıyoruz ve kendilerinin fikirlerini alıyoruz. Çünkü biz onlarla Ekim 2020’den beri yol yürüdük. O arkadaşlarımızın fikirleri bizler için önemli. Tabi ki yönetimimizde bizimle birlikte yer almak isteyen, bizimle birlikte çalışmak isteyen diğer tüm Kayseri'deki arkadaşlarımıza kıymetli hemşehrilerimize ihtiyacımız var. Bu konuda Perşembe günü akşam saat 17’ye kadar İl Yönetiminde yer almak isteyen tüm arkadaşlarımızın başvurularını parti binamızın 7’inci katında alacağız. Başvuru yapanlarla birebir görüşmeler gerçekleştireceğiz. Bu görüşmeler neticesinde de İnşallah herkesi kapsayan, Kayseri’ye hitap eden, vatandaşın derdiyle dertlenen güzel bir yönetim oluşturacağız” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi

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