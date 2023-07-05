AK Parti Kayseri İl Başkanlığı'nda 'temayül yoklaması'

AK Parti Kayseri İl Başkanlığı’nda İl Başkanını belirlemek için temayül yoklaması yapıldı.

Seçimlerden sonra çalışmalarını hız kesmeden devam eden AK Parti Kayseri İl Başkanlığı’nda İl Başkanını belirlemek üzere yaklaşık 500 kişinin oy kullanacağı Temayül Yoklaması gerçekleştiriliyor. Yoklamada oylamanın ardından oy sayımı yapılacak ve teşkilatın İl Başkanı olarak görmesini istedikleri adaylarla Genel Merkez tarafından görevlendirilen Koordinatörler eşliğinde mülakata girecek. Mülakat sonucunda en az 3 en fazla 5 kişi Ankara’daki Genel Merkeze çağrılarak Cumhurbaşkanı tarafından bir kişi İl Başkanı olarak seçilecek.

Temayül Yoklaması için Kayseri’ye gelen 25,26 ve 27. Dönem Trabzon Milletvekili ve Genel merkez Koordinatörü Muhammet Balta, “Bugün burada milletvekili olan il başkanımızdan sonra boşalan il başkanlığı ile ilgili güçlü bir ekiple temayül yoklaması yapacağız. Partimizin kuruluşundan bugüne kadar özellikle il başkanlarının atamalarının, İlçe Başkanlarının ve mahalle başkanlarının atamalarının belirlenmesinde genel manada istişareler yapılıyor. Bu istişareler neticesinde de belirlediğimiz aday adaylarını genel merkezimize getirerek teşkilat başkanımızın koordinatörlüğünde Sayın Cumhurbaşkanımızın karşısına aday adaylarımızı çıkarıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız görüşleri alarak bir kişiye karar veriyor. Yapılan istişareler demokratik bir ortamda yapılıyor. Partimizin başarılarının en önemli etkilerinden bir tanesi de istişarelerin taviz verilmeden devam ettirilmesi” ifadelerini kullandı.

Kayseri Türkiye’nin en önemli şehirlerinden bir tanesi olduğunun altını çizen 25,26 ve 27. Dönem Trabzon Milletvekili ve Genel merkez Koordinatörü Muhammet Balta, “Kayserimiz özellik AK Partimizin en önemli merkezlerinden bir tanesi. Kayseri çok önemli devlet adamları yetiştirdi. Kayseri çok güçlü bir şehir. Türkiye yüzyılına yakışır bir şekilde yerel seçimlerde de çalışacağız. Tüm şehirlere talibiz. Biz bütün tartışmaları bir kenara bırakıp tek hedefimiz milletimize hizmet etmek. Bizler milletimize hizmet etmek için emin adımlarla yürüyoruz. Kendi içlerinde kendi partilerini yönetemeyenler zaten ülke yönetiminde olamazdı. Milletimizde bunun cevabını verdi” diye konuştu.

Temayül Yoklamasının nasıl yapıldığını anlatan 25,26 ve 27. Dönem Trabzon Milletvekili ve Genel merkez Koordinatörü Muhammet Balta, “Temayül Yoklaması bizim kriterlerimizden bir tanesi. Bizler teşkilatımızda il başkanlığı ana kademe yönetimi, il kadın kolları yönetimi, il gençlik kolları yönetimi, büyükşehir belediye meclis üyeleri ilçe teşkilatı ana kademeleri, kadın kolları ve gençlik kolları ilçe başkanları beraberce yaklaşık 500 kişi oy kullanacak. Bunlar burada il başkanı olarak görmek istedikleri arkadaşlarımızın isimlerini yazacaklar. Saat 11.00’de başlayan oylama saat 15.00’de bitecek. Oylama bittikten sonra oylar sayılacak ve orada teşkilatımızın ön plana çıkardığı arkadaşlarımız bir mülakata alınacak. Yapılan mülakatlar neticesinde en az 3 en fazla 5 kişiyi heyet halinde seçerek Ankara’ya götüreceğiz” ifadelerini kullandı.