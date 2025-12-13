  • Haberler
  • Gündem
  • AK Parti Kayseri İl Başkanlığı'ndan CHP'nin iddialarına yanıt 'Gerçeği yansıtmıyor ya da ciddi şüpheler barındırıyor'

AK Parti Kayseri İl Başkanlığı'ndan CHP'nin iddialarına yanıt 'Gerçeği yansıtmıyor ya da ciddi şüpheler barındırıyor'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Kayseri mitinginde yapmış olduğu açıklamalara yönelik AK Parti Kayseri İl Başkanlığı tarafından, 'Eğer matematiğinize ve söylediklerinize güveniyorsanız, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki muhasebe kayıtlarını, ortaya çıkan dosyaları ve kamuoyuna yansıyan belgeleri detaylı şekilde inceleyin. O zaman neyin ne olduğu çok daha net anlaşılacaktır. Ortada dosyalar, iddialar ve görüntüler varken kendi belediye başkanlarınıza 'hiçbir şey yok' demek matematik mi, siyaset mi?' şeklinde açıklama yapıldı. AK Parti Kayseri İl Başkanlığı, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in Kayseri mitinginde yapmış olduğu açıklamalara yönelik sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yayınladı.

AK Parti Kayseri İl Başkanlığı'ndan CHP'nin iddialarına yanıt 'Gerçeği yansıtmıyor ya da ciddi şüpheler barındırıyor'

Yapılan yazılı açıklamada, "Tüm Türkiye biliyor ki, CHP yönetiminin yaptığı açıklamaların büyük bölümü ya gerçeği yansıtmıyor ya da ciddi şüpheler barındırıyor. Cumhurbaşkanımıza, İl Başkanımıza ve Melikgazi İlçe Başkanımıza laf atmak yerine, kendi yönettikleri İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne baksınlar. Eğer matematiğinize ve söylediklerinize güveniyorsanız, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ndeki muhasebe kayıtlarını, ortaya çıkan dosyaları ve kamuoyuna yansıyan belgeleri detaylı şekilde inceleyin. O zaman neyin ne olduğu çok daha net anlaşılacaktır. Sayın Özel, kerrat cetveli basit bir hesaptır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın bugüne kadar bu millete ne söylediğine ve ne kazandırdığına bakarız. Ortada dosyalar, iddialar ve görüntüler varken kendi belediye başkanlarınıza ‘hiçbir şey yok’ demek matematik mi, siyaset mi? Biz doğruya ‘doğru’ deriz. Siz yanlışa kılıf ararsınız" ifadelerine yer verildi.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

CHP'li Özel 'Bu şehirde 35 yıldır seçimleri kazanamadık, Kayseri'ye kızmadık, eksiği, kusuru kendimizde gördük'
CHP’li Özel; “Bu şehirde 35 yıldır seçimleri kazanamadık, Kayseri'ye kızmadık, eksiği, kusuru kendimizde gördük”
Yasa dışı avcılık yapan şahsa 953 bin lira ceza
Yasa dışı avcılık yapan şahsa 953 bin lira ceza
Kayseri'de sokak hayvanları için sıcak yuva: Kedi Kasabası
Kayseri’de sokak hayvanları için sıcak yuva: Kedi Kasabası
Damızlık amacıyla kullanılacak hayvanlara ilişkin usul ve esaslar düzenlendi
Damızlık amacıyla kullanılacak hayvanlara ilişkin usul ve esaslar düzenlendi
2026 petrol ve LPG piyasası gelir payı bedelleri belirlendi
2026 petrol ve LPG piyasası gelir payı bedelleri belirlendi
CHP Genel Başkanı Özel, 'Onlar afişleri toplar biz meydanı toplarız'
CHP Genel Başkanı Özel, “Onlar afişleri toplar biz meydanı toplarız”
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!