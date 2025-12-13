AK Parti Kayseri İl Başkanlığı'ndan CHP'nin iddialarına yanıt 'Gerçeği yansıtmıyor ya da ciddi şüpheler barındırıyor'

Yapılan yazılı açıklamada, "Tüm Türkiye biliyor ki, CHP yönetiminin yaptığı açıklamaların büyük bölümü ya gerçeği yansıtmıyor ya da ciddi şüpheler barındırıyor. Cumhurbaşkanımıza, İl Başkanımıza ve Melikgazi İlçe Başkanımıza laf atmak yerine, kendi yönettikleri İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne baksınlar. Eğer matematiğinize ve söylediklerinize güveniyorsanız, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ndeki muhasebe kayıtlarını, ortaya çıkan dosyaları ve kamuoyuna yansıyan belgeleri detaylı şekilde inceleyin. O zaman neyin ne olduğu çok daha net anlaşılacaktır. Sayın Özel, kerrat cetveli basit bir hesaptır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın bugüne kadar bu millete ne söylediğine ve ne kazandırdığına bakarız. Ortada dosyalar, iddialar ve görüntüler varken kendi belediye başkanlarınıza ‘hiçbir şey yok’ demek matematik mi, siyaset mi? Biz doğruya ‘doğru’ deriz. Siz yanlışa kılıf ararsınız" ifadelerine yer verildi.