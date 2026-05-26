AK Parti Kayseri İl Teşkilatı bayramlaştı

Düzenlenen bayramlaşma programına AK Parti Kayseri Milletvekilleri Şaban Çopuroğlu, Murat Cahid Cıngı, Sayın Bayar Özsoy, Dursun Ataş ile Ayşe Böhürler, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, ilçe belediye başkanları, ilçe parti teşkilatları, parti üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Programın açılış konuşmasını yapan AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, "Hakikaten, AK Parti İl Başkanlığı olarak, özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızın Kayseri’ye bizzati selamlarını sizlere iletmek isterim. Son süreçte yaşanan siyasi hareketliliğin içerisinde her zaman vakurlu, onurlu, dik duruşunu, nezaketini ve edebini elden bırakmayan siyasi anlayışını bütün AK Parti kadrolarında olduğu gibi Kayseri’mizde de temsil etmeye çalışıyoruz. Her geçen gün bu coşkunun, bu samimiyetin, bu birlikteliğin arttığına hep birlikte şahit oluyoruz. Teşkilat mensuplarım, basın mensupları, hakikaten Kayseri’de istediğimiz en önemli payda birliğin, beraberliğin ve güzelliklerin gün geçtikçe artması. Bizler bunları teşkilatlarımızın içerisinde sağlamanın yanı sıra şehrimizin dinamiklerini oluşturan bütün sivil toplum kuruluşlarıyla, şehrimizde yaşayan bütün değerli hemşehrilerimizle biz bu tabanda bir arada olmayı istiyoruz. Çünkü birlikteliğin rahmetinin, bereketinin olacağına inanıyoruz. Bugün de inşallah bayram vesilesiyle birlikteliğimizin bir nişanesi olan bugün de sizlerle beraber olmanın onurunu ve gururunu yaşıyoruz. Sağ olun, var olun, Allah’a emanet olun" dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, "Gerek merkezde gerekse taşrada şehrimizi imar etmeye, ihya etmeye, dayanışmamızı arttırmaya, hizmetlerimize buluşmaya; bizleri seven, güvenen, seçen kardeşlerimize ve dava arkadaşlarımıza elbette ki layık olmaya çalışan anlayış içerisinde bir kez daha bayramlarınızı tebrik ediyor, huzur içerisinde şehitlerimizi de rahmetle tekrar anarak adeta nice bayramlara diye dua ve temennide bulunuyor, büyüklerimizin ellerinden, küçüklerimizin gözlerinden öpüyor, her birinize sevgiler, saygılar sunuyorum. Sağ olun, var olun, Allah’a emanet olun" ifadelerini kullandı.

AK Parti Kayseri Milletvekili Sayın Bayar Özsoy ise, "İnşallah bu bayram tüm İslam aleminin kurtuluşuna vesile olur. Hepimizin Kurban Bayramı mübarek olsun" dedi.

AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı da, "Kurban Bayramı mübarek olsun. İslam alemine barışlar getirsin. Milletimizle beraber devletimizi nice güzel günlere eriştirsin" ifadelerini kullandı.

AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu ise, "Ben buradan teşkilat başkanlarımıza, ilçe başkanlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Kadın kollarımız, gençlik kollarımız hakikaten hem Ramazan-ı Şerif’te hem de Ramazan’dan Kurban Bayramı’na kadar olan zaman diliminde muhteşem iş çıkardılar. İl başkanlığımızın önderliğinde güzel bir işe vesile oldular. Tabi sözü fazla uzatmadan bizden sonraki konuşmacılarımız var, onları da dinlemek adına şunla bitirmek istiyorum. Türkiye Yüzyılı’nda Cenab-ı Allah bizi muzaffer eylesin diyorum. İnşallah önümüzdeki bayramlarda da hep beraber, nice bayramlarda bir araya gelmeyi nasip eylesin. Memleketimizi, ülkemizi, milletimizi payidar kılsın diye dua ediyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum" dedi.

AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler de tüm vatandaşların Kurban Bayramı’nın mübarek olması temennisinde bulundu.

AK Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş ise, "Bu bayramı da vesile kılarak her gönüle tekrar girmemiz gerekiyor. Sizlerden haseten rica ediyorum, sahada olalım vatandaşın gönlüne girelim ve sayın Cumhurbaşkanımızı yeniden Cumhurbaşkanı seçmek için bu bayramda vesile olsun tekrar hızlı bir şekilde çalışmaya başlayalım diyorum. Çünkü bu ülke koltuk kavgası yapanlara, kendi arasında sen - ben kavgası yapanlara, ülke kaygısı olmayan, millet kaygısı olmayan insanlara teslim edilemeyecek kadar değerli bir ülke. Bu bayramın bizlere Türk milletine, İslam coğrafyasına birlik beraberlik getirmesini diliyorum. Tüm insanlığa kardeşlik getirmesini diliyorum. Bayramınız kutlu olsun" ifadelerini kullandı.





Konuşmaların ardından partililer ve vatandaşlarla bayramlaşılmasıyla program sona erdi.