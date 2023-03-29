AK Parti Kayseri Milletvekili Aday Adayları, Ömer Çelik’in komisyon başkanı olduğu gruba mülakat verecek

Cumhurbaşkanı ve 28’nci Dönem TBMM Milletvekilliği Seçimleri, 14 Mayıs Pazar günü yapılacak. Siyasi partilerde ise seçim hazırlığı devam ediyor. AK Parti Milletvekili adaylarının belirlenmesi için yapılan temayül yoklaması sona ermesinin ardından mülakatlar başladı.

Merkez Yürütme Kurulu ile Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyelerinden oluşturulan 14 komisyon, temayül yoklamaları doğrultusunda adayları değerlendirmeye tabi tutuyor. AK Parti Kayseri Milletvekili Aday Adayları ise, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’in komisyon başkanı olduğu gruba mülakat verecekler.



Milletvekili aday listesinin belirlenmesi için alt komisyonların yapacağı değerlendirmeler, daha sonra nihai kararı vermesi için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığındaki üst komisyona gönderilecek. Üst komisyon ise çalışmalarına 2 Nisan’da başlayacak. Listeler, 9 Nisan’da Yüksek Seçim Kurulu’na sunulacak.

Milletvekili aday tanıtım toplantısı 11 Nisan’da yapılacak.