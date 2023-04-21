AK Parti Kayseri milletvekili adaylarından 'bayram' mesajı

Ramazan Bayramı dolayısıyla mesajı yayımlayan AK Parti Kayseri milletvekili adayları ve İl Başkanı, 14 Mayıs’ta yapılacak olan seçimlerin önemine vurgu yaptı.

AK Parti Kayseri Milletvekili Adayları Hulusi Akar, Ayşe Böhürler, Şaban Çopuroğlu, Murat Cahid Cıngı, Bayar Özsoy, Mahmut Gürcan, Emine Timuçin, Hüseyin Cahit Özden, Hüseyin Okandan, Deniz Çağan ve İl Başkanı Fatih Üzüm, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. 14 Mayıs’ta yapılacak olan seçimlerin önemine vurgu yapılan mesajlar şu şekilde:

Milli Savunma Bakanı ve Kayseri Milletvekili Adayı Hulusi Akar, “Değerli hemşerilerim, kıymetli Kayserililer, bayramınız mübarek olsun. Bayramlar milli ve manevi değerlerimizin coşkuyla yaşandığı, sevgi, saygı, hoşgörü ve vefa hislerimizin güçlendiği çok özel, çok anlamlı mübarek günlerdir. Milletçe hepimizi derinden etkileyen, büyük deprem felaketi ve diğer doğal afetler nedeniyle bu bayramı buruk bir halde geçiyoruz. Tarih boyunca maruz kaldığımız tüm felaket ve zorlukları milletçe nasıl bir ve beraber olarak aşmayı başardıysak, bu felaketin ortaya çıkardığı olumsuzlukları da inşallah aynı şekilde birlik ve beraberlik içerisinde aşmaktayız. Devlet ve millet el ele, yılmadan, asla ümitsizliğe düşmeden Türkiye Yüzyılı vizyonuyla büyük ve güçlü Türkiye için azim ve kararlılıkla çalışmalarımıza devam ediyoruz, edeceğiz. Bu çerçevede yeni dönemde daha güçlü ve daha müreffeh bir Türkiye ve Kayseri hedefiyle sizlere, asil milletimize yeni bayramlar yaşatmak için her türlü gayreti gösteriyoruz. Sizlerin bizlere olan sevgisi, güveni ve duasıyla başaramayacağımız hiçbir şey, aşamayacağımız hiçbir engel yok” dedi.

Ayşe Böhürler, “Ramazan bayramının ülkemiz, milletimiz ve İslam alemi tüm insanlık için barışa, huzura, esenliğe vesile olmasını diliyorum. Allah birliğimizi ve dirliğimizi bozmasın. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde AK Parti olarak Türkiye Yüzyılı hedefiyle 14 Mayıs 2023 seçimlerine emin adımlarla ilerliyoruz. Son 21 yılda Türkiye’ye her alanda çağ atlatan hizmet anlayışımız ile gelecek yüzyılı Türkiye yüzyılı yapmaya geliyoruz. “Türkiye için doğru zaman, doğru adam” diyoruz. Kayseri içinde doğru adımlarla yolumuza devam ediyoruz” şeklinde konuştu.

Şaban Çopuroğlu, “Martın sonunda başlayan ramazanımız bugünlerde bayram ile taçlanıyor. Teravihlerle, hayırlar oruçlarla 1 ayı geride bırakıyoruz. Allah nice ramazanlara, bayramlara ulaşmayı nasip etsin. En büyük bayramın ahirette olacağın murat ediyoruz, dua ediyoruz. Bayramdan sonra 14 Mayıs’a 20 günlük bir süre var. İnşallah 14 Mayıs’ta bayram olsun. 15 Mayıs sabahı Cumhurbaşkanımızın 13. Cumhurbaşkanı olarak seçilmesi için elimizden var gücümüzle yapmaya devam ediyoruz. Gece gündüz demeden çalışıyoruz. Teşkilatlarımıza, kadın kollarımız, gençlik kollarımız, milletvekili adaylarımız, meclis üyelerimiz tam saha çalışmaya devam ediyorlar. Allah, 14 Mayıs akşamı Cumhurbaşkanımızın yeniden Cumhurbaşkanı olarak seçilmesini göstersin diye dua ediyoruz” diye konuştu.

Murat Cahid Cıngı, “Mübarek ramazan ayını bugün bayramla taçlandırmanın huzuru içerisindeyiz. Bu vesileyle bayramını en içten dileklerimle tebrik ediyor, bu mübarek günün hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Önümüzdeki günlerde yapılacak genel seçimlere emin adımlarla yürürken, Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde Türkiye yüzyılını inşa etmek üzere şehrimiz ve hemşerilerimiz için çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Bayar Özsoy, “Ramazan bayramımızın gelmesini büyük bir sevinçle karşılıyoruz. Tüm İslam aleminin ve değerli hemşerilerimizin bayramını tebrik ediyorum. Türkiye yüzyılını inşa edeceğimiz ve Kayseri için durmadan, yorulmadan çalışacağımız bu dönemde 14 Mayıs seçimlerinin tüm milletimize ve Kayseri’mize hayırlar getirmesini temenni ediyorum” dedi.

Mahmut Gürcan, “11 ayın sultanı ramazanın sonuna gelmiş ve mübarek Ramazan Bayramına kavuşmuş bulunmaktayız. Şehrimizde ve ülkemizdeki tüm vatandaşlarımızın bayramını kutluyor, Allah’tan hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. 14 Mayıs seçimlerine yaklaştığımız bugünlerde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a ve 22 yıldır ülkemize hizmet eden AK Parti’mize desteklerinizi bekliyor, hayırlı bayramlar diliyorum” şeklinde konuştu.

Emine Timuçin, “11 ayın sultanı ramazan ayını geride bırakırken, Ramazan Bayramına kavuşmanın mutluluğu içerisindeyiz. Tüm milletimizin Ramazan Bayramını kutluyor, hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde Türkiye yüzyılını inşa edeceğimiz bu dönemde ülkemiz ve şehrimiz için durmadan, yorulmadan çalışmalarımızı sürdüreceğiz. 14 Mayıs’ta zafere ulaşacağımız kutlu davamıza desteklerinizi bekliyoruz” diye konuştu.

Hüseyin Cahid Özden, “Değerli hemşerilerim, Ramazan Bayramını en içten dileklerimle kutluyor, sağlık, mutluluk ve esenlikler getirmesini diliyorum. Yaklaşan 14 Mayıs seçimlerinde Kayseri’mizi ve Türkiye’mizi daha ileri götürebilmek için tüm halkımızın desteklerini bekliyorum. Hepinize saygı ve hürmetlerimi sunuyorum” dedi.

Hüseyin Okandan, “Ramazan Bayramını en içten dileklerimle kutluyor, aziz ve mübarek bugünlerde inşallah birliğimizin, beraberliğimizin, daim olmasını Allah’tan niyaz ediyorum. Yaklaşan 14 Mayıs seçimlerinde inşallah ikinci bayramı hep birlikte yaşayacak olup, o günde ikinci bir bayram coşkusuyla inşallah sahalarda ve sokaklar bu coşkuyu tekrardan hep birlikte yaşayacağımızı ümit ediyorum” ifadelerini kullandı.

Deniz Çağan, “11 ayın sultanı ramazan ayını bitirirken, Ramazan Bayramına kavuşmanın manevi huzuru içerisindeyiz. Ramazan Bayramımızın vatanımıza, milletimize, ülkemize ve tüm insanlığa barış, huzur ve kardeşlik getirmesini Allah’tan niyaz ediyorum. 14 Mayıs seçimleri yaklaşırken, şehrimiz ve ülkemiz adına birlik ve beraberlik içinde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Türkiye yüzyılını inşa edeceğimiz bu yılda yapılacak seçimlerinde ülkemize, milletimize ve Kayseri’mize hayırlar getirmesini temenni ediyorum” diye konuştu.

AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm, “Ramazan Bayramını en içten dileklerimle kutluyorum. 14 Mayıs Pazar günü gerçekleşecek olan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinin ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Huzur ve refahımız için en doğru kararı vereceğinize canı gönülden inanıyorum. Hepinize hayırlı bayramlar” dedi.