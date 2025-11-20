AK Parti Kayseri Milletvekili Çopuroğlu, 'Sosyal medya çıktı, siyaset bozuldu'

AK Parti Kayseri Milletvekili ve İçişleri Komisyonu Üyesi Şaban Çopuroğlu , Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda İYİ Parti grubunun araştırma önerisi teklifine AK Parti Grubu adına meclis kürsüsünden bir konuşma gerçekleştirdi.

Kayseri'de bağ evleri var, bağ evlerinde böyle anahtarlar var. Yıllar önce bu anahtarları şehre götürür, getirirdik evin kapısını açabilmek için, artık bunları bıraktık, yeni teknolojiyle kapılarımızı açıyoruz. Buradan gelmek istediğim nokta şu: İYİ Parti her ne hikmetse onlarca yıldır devam eden siyaset anlayışını burada devam ettiriyor, her sene sonu yaklaştığında kapanan işletme sayısı. Mübarek, o kapanan yazının hemen sol tarafında açılan işletme sayısı var; 263 bin 810 işletme açılmış. Eğer bunu görmediyseniz bir ayıp, gördünüz ısrarla öbürünü söylüyorsanız o da hani "kul hakkı" diye ısrarla söylersiniz ya "Hak geçmesin." dersiniz ya en kestirmesinden kul hakkına girer. Peki, 263 bin işletme açılmış; ya, birinin yanına varıp bir çayını için "Ne yapıyorsunuz? Hayırlı olsun." deyin, ne olur ki? Size bir tavsiyem var, size bir tavsiyem var: Bizim milletvekillerimizin hesaplarını ve bizim de hesabımızı lütfen bir takip edin. Salı günü, pazartesi günü çarşıda pazardayız; biz yapıyoruz, size aynı çatı altında olduğumuz için bir tavsiyede bulunuyorum. Bence oralarda biraz bulunmakta fayda var. Tabii, sorduğunuz sorulardan bir tanesi kapanan iş yerleriyle alakalı. Diğeri neyle alakalı? "Hazine ve Maliye Bakanlığı işletmelere destek vermiyor." En son, güncel bilgiyi alalım diye müracaat ettiğimizde Hazine ve Maliye Bakanlığı rakamları verdi. 3 bin, 5 bin, 7 bin gibi zannediyorsunuz ama değil, tam 780 bin işletmeye -hadi tahmin edin bakalım- 282 milyar destek verilmiş -60 milyara yakın, yıl sonu itibarıyla- bunun maliyetini Hazine ve Maliye Bakanlığı karşılayacak, karşılamaya da devam edecek. Tabii, burada gündem mi olmak istiyorsunuz, gündeme bir şey mi gelsin istiyorsun bilemiyorum. Yalnız, sadece buralarda yapılan konuşmaları yayınlamak. Hani "Silah çıktı, mertlik bozuldu." diyorlar ya, sosyal medya çıktı, siyaset bozuldu. Özetle, sahada olmanız gerekiyor. Bence var ya, burada zaman zaman "Pazara git, pazara git." diyorsunuz; takip edin. Evet, en son noktaya geldik. Ne dediniz? "7200 gün ne oldu?" dediniz. Peki, Kayseri Milletvekili olarak biz burada niye varız? Biraz önce vekilimiz açıkladı, "Sayın Cumhurbaşkanımız otuz ay önce Kayseri'de 7200 günle alakalı bir açıklama yaptı." dedi. Doğru mu? Doğru. Şimdi, Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamaları öyle traktör vermeye falan benzemez, hele hele her eve bir altın vermeye hiç benzemez. Cumhurbaşkanımız vefalı insandır, bu konuyla alakalı ne söylediyse hepsi hayata geçmiştir. Örnek mi istiyorsunuz? Bir dakika, bir dakika. Siz var ya Bakanı da takip etmiyorsunuz, lütfen bakanlarımızı da takip edin çünkü 22 Eylül 2025 tarihinde Çalışma Bakanımız çıktı, gerekeni söyledi. Ne söyledi? Vaktim bitiyor, gidince hepiniz elhamdülillah, şu anda 5G kullanıyoruz, Ulaştırma Bakanlığımız bu hizmeti bize vermiş bastığınızda tık diye çıkar, oradan da 22 Eylül 2025'teki açıklamayı okursunuz diye tahmin ediyor, Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum” ifadelerini kullandı.