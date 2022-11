AK Parti Kayseri Milletvekili Tamer: 'Şehir hastanemizde yaşanan randevu sıkışıklığı keyfe keder değil'

AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, Kayseri Şehir Hastanesi’nde 2023 tarihine randevu verildiği iddiaları hakkında, hizmet alımı ile ilgili ihalede aksaklık yaşandığını söyleyerek, “Şehir hastanemizde yaşanan randevu sıkışıklığı keyfe keder değil” dedi.

AK Parti Kayseri İl Başkanlığı tarafından uygulanan ’Nöbetçi Vekil’ uygulaması çerçevesinde Milletvekili İsmail Tamer basın toplantısı düzenledi. Kayseri Şehir Hastanesi’ndeki randevu sıkıntısının hizmet alımı ile ilgili yaşanan bir sorundan dolayı olduğunu ama çözüme ulaşacağını söyleyen Milletvekili Tamer, “Pandemi döneminde hepimizin malumu özellikle MHRS dediğimiz randevu sistemindeki sıkışıklıklardan dolayı randevuların 10-15 gün sonrasına verildiğini biliyoruz. Kayseri için söylüyorum özellikle, şimdi şehir hastanemizde radyoloji bölümü hariç ultrason ve MR’ların okunmasıyla alakalı küçük bir sıkıntımız var. Diğer hiçbir branşta hiçbir şekilde randevu sisteminde bir sıkıntı yok. İnsanlar randevularını alıyorlar, almayanlar da zaten gittiğinde direkt muayene olup dönüyorlar. Birkaç saat bekleyebilirler. O açıdan hiçbir bölümde randevu sıkıntımız yok bizim. Bunu ifade etmek istiyorum ama radyoloji ile ilgili özellikle ultrasonlarla ilgili geçen yılın mayıs ayına kadar Sağlık Bakanlığı tarafından hizmet alımıyla ilgili bir gecikme söz konusu olmuştu. Yazın yapmış olduğumuz ihale de, ihaleyi alan firma tarafından şartlar yerine getirilmediği için iptal edilmişti. Yeni bir ihale yapıldı ve alan firma da önümüzdeki günlerde, 10-15 gün içerisinde hizmete başlayacak. Şu ana kadar biriken ne yazık ki 30 bine yakın okunacak sonuçlar var. Bunu verebilmemiz adına da arkadaşlarımız gece gündüz çalışıp bu sıkışıklığı ortadan kaldıracaklar. Bizim orada 30’a yakın radyoloji uzmanımız var. Bu olay keyfe keder bir olay değil” dedi.

“İlk dönemimiz gibi çok iyiyiz”

Tamer, yapılan anket sonuçlarının çok iyi olduğunu ve ilk dönem gibi 24. dönemlerinin de coşkulu olduğunu söyleyerek, “Diğer partilerin milletvekillerinin ne yaptığı bizi ilgilendirmez. Biz ona çok bakmıyoruz, onlar kendileri ne yapıyorsa yapıyordur. Bizim AK Parti’de böyle bir durumumuz yok. Bizim belli kurallarımız vardır. Burada herkes AK Parti’ye müracaat edebilir ama müracaatları da değerlendiren bir kurulumuz var. İncelenir, değerlendirilir ve milletvekili adaylarımızı belirler. O süreç daha belli değil. Bundan önce ne ise şimdi de öyle olacaktır. Ben hiçbir göreve talip olmadım, şimdi de aynı şekilde. Ben her görevi yaparım, her şekliyle de hizmet ederim. Hiç de küskünlüğüm dargınlığım olmaz. Bizim her zaman anketimiz vardır ve tablo çok iyi. Geçen seneki saha gezmelerimizde ben bütün mahalleleri tek tek dolaşmıştım. Bu sene de aynı şekilde dolaştım. Biz ilk dönem gibi 24. dönemimizde de coşkulu bir şekilde yine çok iyiyiz. Allah’ın izniyle hiçbir değişiklik olmadan bu ülkenin yönetimi aynı şekilde aynı kadrolarla devam edecektir diyorum” ifadelerini kullandı.