AK Parti Kayseri teşkilatı arefeden bayramlaştı

AK Parti Kayseri teşkilatı bayramlaştı

(RHA)- AK Parti Kayseri İl Başkanlığı'nda Ramazan Bayramı nedeniyle bayramlaşma programı düzenlendi.

AK Parti İl Başkanlığı'nda düzenlenen bayramlaşma programına, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Dursun Ataş, Sayın Bayar Özsoy, Ayşe Böhürler, Şaban Çopuroğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ilçe belediye başkanları, il ve ilçe teşkilat üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Programda konuşan İl Başkanı Hüseyin Okandan, “Hamdolsun geçen yılki çalışmaların yaklaşık 3 katı kadar bir çalışma yapmayı rabbim nasip etti. Tek taştan duvar olmaz. Bu şahsımızın değil, bu değerli teşkilatımızın, bu bütün teşkilat kademelerimizde görev alan kadın kollarımızın, gençlik kollarımızın 16 ilçe başkanımızın azmi, gayreti ve değerli belediye başkanlarımızın da özellikle bu çalışmalardaki üstün desteği bizleri ziyadesiyle mutlu etmiştir. Allah razı olsun diyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın AK Parti iktidarında 24 yıllık süreçte olmazsa olmaz olduğunu bir kez daha bu Ramazan'da gösterdiğiniz için ben şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.

“BOMBALAR YAĞARKEN IRK SEÇMİYOR”

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise, “Ülkemizin etrafı kan ve gözyaşı içerisinde. Tabi ki bayram arifesindeyiz. Bir bayramı idrak ediyoruz. İnşallah huzur içerisinde bayramlaşmayı mevlam hepimize nasip etsin diyeceğim ama hakikaten hüzünlü bir tablo ortada. Artık televizyonlar izlenemez konuma geldi. Bu nasıl bir anlayış ki 11 bin kilometre öteden Ortadoğu'yu kan gölüne çeviriyor ve ondan sonra geliyor oradan şunu, buradan bunu derken adeta İslam alemini ya da Müslüman ülkelerin insanlarını karşı karşıya getirmeye çalışıyor. Bunun izah edilir bir tarafı yok. Uyanmamız lazım, dayanışmamız lazım. Sayın Cumhurbaşkanımız evimizin içerisini önce düzelteceğiz anlayış içerisinde ülkemizde terörsüz Türkiye'yi gündeme getirmeye, Sayın Bahçeli'nin de tabii ki destekleriyle, birlikteliğiyle bu çalışmayı yaparken sebebi hikmeti şimdi çok daha iyi anlaşılıyor. Buna ihtiyacımız var. Birliğe, beraberliğe, teşkilat içi değil. O zaten elhamdülillah var. O bizim olmazsa olmazımız. Ama ülke içerisinde ayrıştırmadan, ötekileştirmeden, siyasi kaygıları bir kenara bırakarak tek yumruk olmamız lazım” ifadelerini kullandı.

“İKTİDARIMIZA SALDIRAN BİR MUHALEFET VAR”

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in tapu iddiaları hakkında konuşan AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu da, “Kendi içlerinde ne zaman bir karışıklık olsa bize ve iktidarımıza saldıran bir muhalefet var. Geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz Adalet Bakanımıza tapu sayısı üzerinden bir şeyler söyledi Özgür Özel. Sonuçta Adalet Bakanımız çıktı. ‘Tapu sayım şu, seni de mahkemeye veriyorum’ dedi. Cevabını aldı mı? Evet, aldı. Sayın Adalet Bakanımız da kendisine bir soru sordu. ‘Antalya'dan Manisa'ya giderken bir benzinlikte durdunuz. Benzin mi aldınız? Başka bir şey mi aldınız?’ Onu sordu. Ona da lütfen çıkıp cevap verirseniz bu vatandaş da hakikaten yani ‘adammış’ diyecek kendilerine. Başında söylediğimizi sonunda söyleyelim. Ramazan'da elde ettiğimiz konuşmalarımızda, hal hareketlerimizde kazandığımız değerleri Ramazan'dan sonra, bayramdan sonra devam ettirebiliyorsak orucun bizlere faydası olmuş demektir. Ben bu vesileyle her fırsatta, her ilçede, her mahallede izi olan il teşkilatımızı tebrik ediyorum” diye konuştu.

“BUGÜN İSLAM COĞRAFYASI YANIYOR”

AK Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş ise, “Ramazan'ın doğası gereği çok fazla siyaset yapmak istemeyiz belki ama çevremizde olup bitenlere de sayın milletvekillerimiz, il başkanımız bazı parantez açtılar. Gerçekten bugün İslam coğrafyası yanıyor. Her yıl olduğu gibi. Bu yıl İran'da ve Ortadoğu'da bazı şeyler yaşıyoruz ve kan gölüne döndü. Ama bundan önceki yıllara baktığımızda farklı mıydı? Yine farklı değildi. Yine Gazze'yi geçen yıl bombaladılar. Hiçbirimiz içimiz acımadan, orucumuzu açamadık. Hiçbirimiz düzgün bir bayram edemedik. Hep yüreğimiz yandı. Önceki yıla baktığımızda yine öyle. Her yıl mutlaka siyonistler bir şekilde İslam alemini kana buluyor ve hepimizin yüreğini yakıyor. Bugün de baktığımızda, yarın bayram edeceğiz ama Türkiye'de huzur var, Ortadoğu'da huzur yok. İslam coğrafyasında huzur yok. Yine gelip yine kana buladılar. Yine Müslüman karnını akıtmaya devam ediyorlar” ifadelerine yer verdi.

“BU ATEŞİN ÜLKEMİZE SIÇRAMAMASI İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPIYORUZ”

Ortadoğu’daki savaşın ülkemize sıçramaması için elinden geleni yaptıklarını söyleyen AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler de, “Ortadoğu'da sınırlarımız ateş çemberi içinde, İran'a saldırılar, Gazze ile başlayan süreç ve bu sürecin daha sonra Irak'a doğru ilerleyecek bir devamı da bu senaryolar içinde görülüyor. Bütün bu sürecin içinde ülkemizi sakin bir liman olarak, güçlü bir ülke olarak tutmak ancak Cumhurbaşkanımızın liderliğinde mümkün olabilir. Bu nedenle ben bu süreçte Cumhurbaşkanımıza güvenmenizi, onun yolundan ayrılmamanızı özellikle tavsiye ediyorum. Çünkü gerçekten emperyalistlerin, dünyanın büyük küresel güçlerin yeni bir dünya, yeni bir nizam kurmaya çalıştıkları, yeni bir düzen kurmaya çalıştıkları bir dönemde Türkiye sakin, güçlü, kendinden emin ve güçlü bir liderle durduğu yerde güvenli bir liman olacaktır” dedi.“BİRİLERİ HIRSIZLARINA SAHİP ÇIKARKEN, BİZ BİRBİRİMİZE SAHİP ÇIKALIM”

AK Parti Kayseri Milletvekili Bayar Özsoy da, “Çok sıkıntılı günler yaşıyoruz. Hep beraber görüyoruz. Haydut devlet Amerika, siyonist katil terörist İsrail maalesef hala Gazze'de insanları katletmeye devam ediyor. Bu bayramda da kan ve gözyaşı hakim. Ama inşallah Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye Cumhuriyeti devleti bunların hepsinin üstesinden gelecek. Biz de Cumhurbaşkanımızla yol arkadaşı olduğumuz için çok mutluyuz. Onun izinden hep beraber çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

