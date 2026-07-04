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  • AK Parti Kayseri Teşkilatı görevdeki 500. gününü istişare toplantısıyla değerlendirdi ⁠⁠⁠⁠⁠⁠

AK Parti Kayseri Teşkilatı görevdeki 500. gününü istişare toplantısıyla değerlendirdi ⁠⁠⁠⁠⁠⁠

AK Parti Kayseri İl Başkanlığı, görevdeki 500. gününü, Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, TBMM Millî Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, MKYK Üyesi Dursun Ataş, milletvekilleri, büyükşehir ve ilçe belediye başkanları, ilçe başkanları ile teşkilat mensuplarının katılımıyla düzenlenen istişare toplantısıyla değerlendirdi.

AK Parti Kayseri Teşkilatı görevdeki 500. gününü istişare toplantısıyla değerlendirdi ⁠⁠⁠⁠⁠⁠

AK Parti Kayseri Teşkilatı görevdeki 500. gününü istişare toplantısıyla değerlendirdi 

AK Parti Kayseri İl Başkanlığı, görevdeki 500. gününü, Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, TBMM Millî Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, MKYK Üyesi Dursun Ataş, milletvekilleri, büyükşehir ve ilçe belediye başkanları, ilçe başkanları ile teşkilat mensuplarının katılımıyla düzenlenen istişare toplantısıyla değerlendirdi.

AK Parti Kayseri İl Başkanlığı tarafından düzenlenen toplantıda teşkilat çalışmaları, saha faaliyetleri ve önümüzdeki döneme ilişkin hedefler ele alınırken, Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda yürütülecek çalışmalar istişare edildi.

AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, toplantıya ilişkin yaptığı açıklamada, "Göreve gelişimizin 500. gününde, kıymetli dava arkadaşlarımızla bir araya gelerek istişare toplantımızı gerçekleştirdik. 500 gündür aynı inanç, aynı heyecan ve aynı dava şuuru ile Kayseri'miz ve aziz milletimiz için durmadan, yorulmadan çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, istişare kültürünü esas alan güçlü teşkilat yapımızla Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim eylesin. Çünkü biliyoruz ki; teşkilat varsa zafer vardır” ifadelerini kullandı. 
Toplantı, teşkilat mensuplarının görüş ve önerilerinin alınmasının ardından birlik ve beraberlik mesajlarıyla sona erdi.

Haber Merkezi

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