AK Parti Kayseri Teşkilatı'ndan Yoğun Hane Ziyareti

Ziyaretler, Kadın Kolları, Gençlik Kolları ve ana kademe teşkilatlarının yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Bu süreçte, vatandaşların talepleri dinlenirken, aynı zamanda gönül buluşmaları da yapıldı.

AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, yürütülen saha çalışmalarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Okandan, “Her hanede gönüller kazanmaya, her kapıda samimiyetle hemşehrilerimizle buluşmaya devam ediyoruz. Son 30 günde 14 bin 526 hanenin kapısını çalarak vatandaşlarımızla bir araya geldik; taleplerini dinledik, gönüllerine misafir olduk, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını ilettik,” dedi.

Başkan Okandan, siyasetin sadece seçim dönemlerinde değil, her zaman milletin yanında olmak olduğunu vurguladı. “Bu anlayışla bugün olduğu gibi yarın da sahada olmaya, gönül köprüleri kurmaya ve hemşehrilerimizle omuz omuza yürümeye devam edeceğiz. Sahadayız. Milletimizle birlikteyiz. Ve daima sahada olmaya devam edeceğiz,” şeklinde konuştu.

AK Parti Kayseri İl Başkanlığı, önümüzdeki süreçte de benzer saha çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceğini duyurdu. Bu ziyaretler, hem yerel halkın ihtiyaçlarını anlamak hem de partinin toplumla olan bağlarını güçlendirmek adına büyük önem taşıyor.