AK Parti Kırşehir İl Teşkilatı'nda aday adayı sayısı 34

Kırşehir AK Parti teşkilatına 14 Mayıs tarihinde yapılacak 28. dönem Milletvekilliği seçimleri için 34 aday adayı başvuruda bulundu.

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  • 23.03.2023 11:18
  • Güncelleme: 23.03.2023 11:18
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AK Parti Kırşehir İl Teşkilatı'nda aday adayı sayısı 34
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Kırşehir AK Parti teşkilatına 14 Mayıs tarihinde yapılacak 28. dönem Milletvekilliği seçimleri için 34 aday adayı başvuruda bulundu.

İl Genelinde siyasi partiler arasında aday adayı başvurusunda AK Parti birinci sırayı aldı. AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal, 14 Mayıs 2023’te yapılacak 28. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimlerinde aday adayı başvuruları hakkında bilgi verdi. Ünsal, "11 Mart tarihinde başlayan aday adaylık sürecimiz sona erdi. AK Parti Kırşehir’de kendi rekorunu kırdı. Partimizin Kırşehir tarihinde en fazla aday adayı başvurusu yapıldı. Birbirinden değerli 34 aday adayımız var. Görüyoruz ki, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a ve AK Parti’ye vatandaşlarımızın güveni tam. Bir birinden kıymetli aday adaylarımızın ortak gayesi şehrimize ve ülkemize hizmet etmek. Tüm aday adaylarımıza başarılar diliyorum" dedi.

Aday adayı tanıtım programı sonrası temayül yoklaması yapacaklarını ifade eden Ünsal, "Partimizde aday belirlemek için bir çok kriter bulunmakta. Bu kriterlerden birisi de parti içi temayül yoklamasıdır. Aday adaylarımız için 25 Mart Cumartesi günü teşkilat temayül yoklaması yapacağız. Temayül öncesinde 24 Mart Cuma günü saat 15:00’de Neşet Ertaş Kültür Merkezi’nde aday adayı tanıtım toplantısı düzenleyeceğiz. Teşkilatlar olarak göreve geldiğimiz ilk günden itibaren her gün seçim olacakmış gibi çalışmalara devam ettik. Biz AK Parti teşkilatları olarak seçimlere her zaman hazırız. Sadece bu süreçte biraz tempomuzu artıracağız. İlk hedefimiz Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı rekor oy ile tekrar Cumhurbaşkanı seçmek. Daha sonra ise yine rekor oy ile Kırşehir’de 2-0 yaparak mecliste güçlü bir şekilde temsil etmek" diye konuştu.

İHA

Kayseri Gündem
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