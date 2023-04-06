AK Parti Kocasinan'da yeni yönetim belli oldu

AK Parti Kocasinan İlçe Teşkilatında eski İlçe Başkanı Hüseyin Okandan'ın istifası sonrası yeni yönetim listesi açıklandı. 

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  • 06.04.2023 09:37
  • Güncelleme: 06.04.2023 09:37
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AK Parti Kocasinan'da yeni yönetim belli oldu

AK Parti Kocasinan İlçe Teşkilatında eski ilçe başkanı Hüseyin Okandan, Kayseri Milletvekili Aday Adaylığı için görevinden istifa etmişti. Okandan ve ekibinden boşalan göreve gelecek yeni yönetim listesi belli oldu. Yeni yönetim görev dağılımının ise 11 Mart Salı günü yapılacağı öğrenildi. 

AK Parti Kocasinan İlçe Yönetimi listesinde yer alan isimler ise şunlar;

Selçuk Melekoğlu 
Abdülaziz Duygun 
Ahmet Aydın
Ahmet Uzküçük 
Ahmet Benk 
Ali Çağdaş
Ali Osman Burç 
Bahri Sevgin 
Baki Özcan 
Bilal Atabey 
Bilal Habeş Bulut 
Bulut Karaboğa 
Burak Şenol 
Davut Tarhan 
Derviş Güneş 
Doğan Tekatlı 
Fatma Armağan 
Hacı Bekir Aykaş 
Hacı Mehmet Ekmekyermez 
Hanım Tekin 
Hazel Sak 
İhsan Gülderdi 
Kalender Allı 
Latif Akar
Leyla Karaaslan 
Mahmut Aslantürk 
Mehmet Demirezen 
Melik Ademoğlu 
Metin Tahmişçioğlu 
Muammer Topsakal 
Mustafa Oğuzönder 
Necati Kabaktepe 
Niyazi Ömür Eren 
Nurullah Türkay Sarı 
Osman Can Okutan 
Ömer Kılıç 
Rüveyda Alkan Eldek 
Selami Özışık 
Serhan Arifoğlu
Talha Büyükyıldız 
Tayyar Şahin 
Volkan Özhan 
Yılmaz Ergin 
Yusuf Camuzcu 
Yusuf Kilci

1ha

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