AK Parti Kocasinan’da yeni yönetim belli oldu

AK Parti Kocasinan İlçe Teşkilatında eski ilçe başkanı Hüseyin Okandan, Kayseri Milletvekili Aday Adaylığı için görevinden istifa etmişti. Okandan ve ekibinden boşalan göreve gelecek yeni yönetim listesi belli oldu. Yeni yönetim görev dağılımının ise 11 Mart Salı günü yapılacağı öğrenildi.

AK Parti Kocasinan İlçe Yönetimi listesinde yer alan isimler ise şunlar;

Selçuk Melekoğlu

Abdülaziz Duygun

Ahmet Aydın

Ahmet Uzküçük

Ahmet Benk

Ali Çağdaş

Ali Osman Burç

Bahri Sevgin

Baki Özcan

Bilal Atabey

Bilal Habeş Bulut

Bulut Karaboğa

Burak Şenol

Davut Tarhan

Derviş Güneş

Doğan Tekatlı

Fatma Armağan

Hacı Bekir Aykaş

Hacı Mehmet Ekmekyermez

Hanım Tekin

Hazel Sak

İhsan Gülderdi

Kalender Allı

Latif Akar

Leyla Karaaslan

Mahmut Aslantürk

Mehmet Demirezen

Melik Ademoğlu

Metin Tahmişçioğlu

Muammer Topsakal

Mustafa Oğuzönder

Necati Kabaktepe

Niyazi Ömür Eren

Nurullah Türkay Sarı

Osman Can Okutan

Ömer Kılıç

Rüveyda Alkan Eldek

Selami Özışık

Serhan Arifoğlu

Talha Büyükyıldız

Tayyar Şahin

Volkan Özhan

Yılmaz Ergin

Yusuf Camuzcu

Yusuf Kilci