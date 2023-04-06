AK Parti Kocasinan'da yeni yönetim belli oldu
AK Parti Kocasinan İlçe Teşkilatında eski İlçe Başkanı Hüseyin Okandan'ın istifası sonrası yeni yönetim listesi açıklandı.
- 06.04.2023 09:37
- Güncelleme: 06.04.2023 09:37
- 30
AK Parti Kocasinan İlçe Teşkilatında eski ilçe başkanı Hüseyin Okandan, Kayseri Milletvekili Aday Adaylığı için görevinden istifa etmişti. Okandan ve ekibinden boşalan göreve gelecek yeni yönetim listesi belli oldu. Yeni yönetim görev dağılımının ise 11 Mart Salı günü yapılacağı öğrenildi.
AK Parti Kocasinan İlçe Yönetimi listesinde yer alan isimler ise şunlar;
Selçuk Melekoğlu
Abdülaziz Duygun
Ahmet Aydın
Ahmet Uzküçük
Ahmet Benk
Ali Çağdaş
Ali Osman Burç
Bahri Sevgin
Baki Özcan
Bilal Atabey
Bilal Habeş Bulut
Bulut Karaboğa
Burak Şenol
Davut Tarhan
Derviş Güneş
Doğan Tekatlı
Fatma Armağan
Hacı Bekir Aykaş
Hacı Mehmet Ekmekyermez
Hanım Tekin
Hazel Sak
İhsan Gülderdi
Kalender Allı
Latif Akar
Leyla Karaaslan
Mahmut Aslantürk
Mehmet Demirezen
Melik Ademoğlu
Metin Tahmişçioğlu
Muammer Topsakal
Mustafa Oğuzönder
Necati Kabaktepe
Niyazi Ömür Eren
Nurullah Türkay Sarı
Osman Can Okutan
Ömer Kılıç
Rüveyda Alkan Eldek
Selami Özışık
Serhan Arifoğlu
Talha Büyükyıldız
Tayyar Şahin
Volkan Özhan
Yılmaz Ergin
Yusuf Camuzcu
Yusuf Kilci