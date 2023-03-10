AK Parti Kocasinan İlçe Gençlik Kolları Başkanlığına Saçmacı atandı

AK Parti Kocasinan İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı görevine İzzet Saçmacı atandı.

AK Parti İl Başkanlığı’nda atama gerçekleştirildi. İş insanı 26 yaşındaki İzzet Saçmacı Kocasinan İlçe Gençlik Kolları Başkanı olarak atandı. Endüstriyel tasarım bölümü mezunu olan ve 2. üniversite olarak siyaset ve kamu yönetimi eğitimini sürdüren Saçmacı, yeni göreviyle ilgili olarak, "Hedefimiz gençlerimizi partimize kazandırmak" dedi.