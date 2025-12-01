AK Parti Kocasinan Kurucu Teşkilatı, eski Başkan Bekir Yıldız'ı ziyaret etti

AK Parti Kocasinan ilk kurucu yönetim kurulu üyeleri, bir araya gelerek Kocasinan Eski Belediye Başkanı Sayın Bekir Yıldız 'ı ziyaret ettiler.

Ayrıca, umreden dönen Rıfat Yelkenoğlu'nun yemekte bir araya getirdiği AK Parti eski Kocasinan teşkilat başkanı ve aynı zamanda eski Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik ile diğer üyeler, birlik ve beraberlik mesajı verdiler.

AK Parti eski Kocasinan kurucu teşkilatında yer alan üyeler: Mustafa Çelik başkanlığında, Veli Demir, Hamdi Öksüzkaya, Cemil Görücü, Rıdvan Çeçen, Veli Esen, Şadi Aras, Rıfat Yelkenoğlu, Ali Yıldız ve Abdullah Gül bir araya geldiler.

Eski Başkan Bekir Yıldız'a rahatsızlığından dolayı geçmiş olsun dileklerinde bulunup bir süre kendisiyle sohbet eden eski kurucular, geçmişi yad ettiler.