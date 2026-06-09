AK Parti'li Ayşe Böhürler'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ziyaret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ziyaret eden AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: “Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde kabul edildik. Şehrimiz ve bölgemiz adına çalışmalarımızı arz ettik. Zatıalilerine nazik kabulleri ve yakın ilgileri için teşekkür ediyor, milletimize hizmet yolunda çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz.”

(RHA)