AK Parti'li Cıngı'dan Jeotermal Kaynaklı Sera OTB'ye ziyaret

AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, Vali Yardımcısı Ömer Tekeş, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Deniz Oruç, İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav ve Kayseri Ticaret Borsası Genel Sekreteri Burak Yıldırım, Kocasinan ilçesi Elmalı bölgesinde yapımı süren jeotermal kaynaklı sera organize tarım bölgesinde incelemelerde bulundu.

Heyet, bölgede yürütülen altyapı çalışmaları hakkında yetkililerden detaylı bilgi alırken, devam eden sondaj faaliyetlerini de yerinde gözlemledi. Saha ziyareti sonrası açıklamalarda bulunan AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı; “Bugün yine çok heyecanlı bir saha ziyareti yapıyoruz. Türkiye’de çok hızlı ilerleyen Organize Tarım Bölgesi’nde sekizinci sondaj kuyusundayız, dokuzuncunun da hazırlıkları bitmek üzere. Şehrimizin yüzyıllardır devam eden sanayi ve ticaret potansiyeline artık sera ürünleri de eklenecek. Tarım Bakanlığımızın muhteşem gayretleriyle, Kayseri Ticaret Borsamızın yürütücülüğünde; özellikle Sayın Valimiz Gökmen Çiçek Bey’in ve Vali Yardımcımız Sayın Ömer Tekeş Bey’in de çok yoğun gayretleriyle sera organize tarım bölgelerinden bir tanesi oluşuyor. Şu anda altyapı çalışmalarımız hızla devam ediyor. Şehrin ekonomik potansiyelini artıracak, kadın istihdamını tetikleyecek; yaklaşık bin beş yüz kişiye, yüzde 75’i kadın olmak üzere bir istihdam imkanı oluşturacak çok ciddi bir proje” diye konuştu.

“MUHTEŞEM BİR TESİS OLUŞUYOR”

Sözlerini sürdüren Cıngı, “Çağdaş bir tarım bölgesi olarak, tam da dünyadaki global trendlerin öngördüğü şekilde; yeşile saygılı, organik tarımı esas alan, hiçbir zararlı atık üretmeyen ve tüm teknolojilerin kullanıldığı muhteşem bir tesisleşmeye şahitlik ediyoruz. Gurur duyuyoruz. İnşallah en kısa zamanda, kaza bela olmadan bu yatırımlarımız tamamlanır. Müteşebbislerimize parselleri teslim edildikten sonra da çok kısa bir süre içerisinde biz burada tuzumuzu alıp geleceğiz; fidelerden domates toplayıp yiyeceğiz diye ümit ediyoruz. Projede emeği geçen MTA ekiplerimize, Kayseri Ticaret Borsası Başkanımız Recep Bağlamış’a ve tüm paydaşlara teşekkür ediyoruz. Tam bir kolektif çalışma eseri olarak, muhteşem hızda muhteşem bir tesis oluşuyor. Burada olan bitenlerin; hem ekonomik faaliyetlerin, hem ticari faaliyetlerin hem de istihdamın meyvesini inşallah önümüzdeki yıllarda şehir olarak hep beraber göreceğiz. Ben tekraren hem şehrimize hem ülkemize hayırlı olsun diyorum” dedi.

Projenin tamamlanmasıyla birlikte Kayseri’nin tarımsal üretim kapasitesinin artması, modern seracılık uygulamalarının yaygınlaşması ve bölge ekonomisine önemli katkılar sağlanması hedefleniyor.

(RHA)