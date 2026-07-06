AK Parti'li Cıngı: Türkiye NATO'nun güçlü ve vazgeçilmez bir üyesidir

Zirvenin yalnızca NATO’nun geleceği açısından değil, Türkiye’nin uluslararası alanda artan stratejik öneminin, diplomatik gücünün ve küresel sistemdeki rolünün görülmesi bakımından da büyük önem taşıdığını belirten AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid, Türkiye’nin 1952 yılından bu yana ittifakın en güçlü üyelerinden biri olduğunu ifade etti.

Milletvekili Cıngı, NATO’nun en büyük ikinci ordusuna sahip olan Türkiye’nin, jeostratejik konumu, terörle mücadeledeki tecrübesi, gelişen savunma sanayii ve kriz bölgelerindeki diplomatik girişimleriyle ittifaka önemli katkılar sağladığını vurgulayarak Ankara Zirvesi’nin de geleceğin güvenlik mimarisinin şekilleneceği tarihi organizasyonlardan biri olacağını söyledi.

Ankara’nın böyle kritik bir zirveye ev sahipliği yapmasının Türkiye’nin ulaştığı konumun sonucu olduğunu belirten Cıngı, “Türkiye bugün hem NATO’nun güçlü ve vazgeçilmez bir üyesi hem de bölgesel krizlerde çözüm için masada olan önemli bir aktördür. Artık diplomasi tüketen değil, güvenlik üreten, barışa, istikrara ve ortak geleceğe katkı sağlayan bir Türkiye vardır” dedi.

Milletvekili Cıngı, Türkiye’nin son yıllarda savunma sanayiinde attığı adımların uluslararası alanda dikkatle takip edildiğini ifade ederek, KAAN, KIZILELMA, AKINCI, HİSAR, SİPER, ATAK, ALTAY, YILDIRIMHAN ve MİLGEM gibi yerli ve milli projelerin yalnızca Türkiye’nin savunma kapasitesini değil, NATO’nun caydırıcı gücünü de artırdığını belirtti.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte’nin açıklamalarının da Türkiye’nin ittifak içerisindeki stratejik önemini ortaya koyduğunu söyleyen Cıngı, Ankara Zirvesi’nde savunma sanayii üretimi, ortak projeler ve transatlantik iş birliği gibi önemli başlıkların ele alınacağını ifade etti.

Milletvekili Cıngı, Avrupa’nın güvenlik denkleminde Türkiye’nin dışarıda bırakılmasının mümkün olmadığını vurgulayarak değişen küresel şartların Türkiye’nin jeopolitik değerini daha net ortaya çıkardığını belirtti.

Zirvenin Türkiye’nin uluslararası görünürlüğünü artıracağını, savunma sanayii başta olmak üzere teknoloji, yatırım ve stratejik iş birlikleri açısından yeni fırsatlar oluşturacağını söyleyen Cıngı, sözlerini şöyle tamamladı: “Türkiye Yüzyılı vizyonuyla ülkemiz, savunmadan diplomasiye, teknolojiden enerji güvenliğine kadar birçok alanda söz sahibi olma yolunda ilerlemektedir. Bugün Türkiye gelişmeleri takip eden değil, uluslararası gündemin oluşmasına katkı sunan ve küresel diplomasiye yön veren başlıca aktörlerden biri haline gelmiştir. 2026 NATO Ankara Zirvesi de Türkiye’nin bu güçlü konumunu bir kez daha ortaya koyacaktır.”