AK Parti'li Çopuroğlu, Bakanı Bayraktar İle Şarj İstasyonları Fiyatlarını Görüştü

Elektrikli araç kullanımının hızla arttığını ve Türkiye’nin enerji dönüşüm sürecinde önemli bir eşik aşıldığını ifade eden AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, sahadan gelen geri bildirimlerin dikkatle değerlendirildiğini belirtti. Vatandaşların farklı şarj istasyonlarında karşılaştığı fiyat değişkenliklerinin, uygulamada bir standart ihtiyacını ortaya koyduğunu vurguladı. Gerçekleştirilen görüşmede, aynı şehirde ve benzer güzergahlarda dahi değişkenlik gösteren fiyatların oluşturduğu belirsizliklerin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’a doğrudan iletildiğini belirten Çopuroğlu, ilgilerinden dolayı Bayraktar’a teşekkür etti.

Çopuroğlu açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Elektrikli araç kullanımını teşvik ederken, vatandaşımızın karşılaştığı uygulamaları da yakından takip ediyoruz. Şarj istasyonlarındaki fiyat farklılıklarına ilişkin sahadan gelen talepleri Sayın Bakanımıza bizzat ilettik. Akaryakıtta olduğu gibi, belirli bir üst limit veya referans fiyat uygulamasıyla daha öngörülebilir ve dengeli bir yapının oluşturulmasının faydalı olacağını değerlendirdik. Bu sürecin sağlıklı şekilde ilerlemesi adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz.”

Elektrikli araç dönüşümünün güçlü şekilde devam etmesi için kullanıcı memnuniyetinin büyük önem taşıdığını belirten Çopuroğlu, ilgili kurumlarla koordinasyon içerisinde sürecin yakından takip edildiğini vurguladı. Çopuroğlu, fiyat uygulamalarında öngörülebilirliğin artırılması, vatandaşın adil ve dengeli ücretlerle hizmet alabilmesi ve piyasada sağlıklı rekabet ortamının korunması amacıyla atılacak adımların, sektörün gelişimine olumlu katkı sağlayacağını ifade etti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın yürüttüğü çalışmaların süreci daha da güçlendireceğine inandığını belirten Çopuroğlu, elektrikli araç ekosisteminin sürdürülebilir ve güvenilir bir zeminde büyümesi için vatandaş odaklı yaklaşımın esas olduğunu vurguladı.