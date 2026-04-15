AK Parti'li Çopuroğlu: Hiç kimse devletin kurumlarını hedef alarak siyaset yapamaz

AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in grup toplantısında yaptığı açıklamalara dair değerlendirmede bulundu. Çopuroğlu, “Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı’nın yaptığı açıklamalar, gerçeklerden kopuk, sorumluluktan kaçan ve tamamen algı oluşturmaya yönelik bir söylemden ibarettir. Kendi içindeki sorunları örtbas etmek için milletin aklıyla alay eden bir dil kullanılmaktadır. Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın da defalarca ifade ettiği gibi ‘Hiç kimse hukukun üstünde değildir ve yargı kararlarını itibarsızlaştırmak kimseye fayda sağlamaz’ Türkiye’de yargı bağımsızdır ve görevini yapmaktadır. Bugün çıkıp mağduriyet edebiyatı yapanlara şunu soruyoruz: Belediyelerinizde neler oluyor? Milletin emanetini nasıl kullandınız? Şeffaf mısınız? Hesap verebiliyor musunuz? Bu soruların hiçbirine cevap veremeyenler, çareyi iftirada ve algı siyasetinde aramaktadır” ifadelerini kullandı.

“LAF DEĞİL İCRAAT ÜRETİYORUZ”

Sözlerini sürdüren Çopuroğlu, “Bir de çıkmışlar, bize siyaset dersi vermekten, ‘kitap okutacağız’ demekten bahsediyorlar. Böyle bir siyasi anlayışın, millete hizmet eden kadrolara siyaset öğretmeye kalkması ancak ibretlik bir durumdur. Önce milletin verdiği mesajı doğru okumayı öğrenmelisiniz, sonra siyaset dersi vermeye kalkın. Biz Adalet ve Kalkınma Partisi olarak laf değil icraat üretiyoruz. Bizim siyasetimiz eser siyasetidir. Bazılarının ki ise kriz, kaos ve polemik siyasetidir. Hiç kimse devletin kurumlarını hedef alarak, yargıyı baskı altına almaya çalışarak siyaset yapamaz. Türkiye eski Türkiye değildir. Bu millet artık kimin hizmet ettiğini, kimin algı peşinde koştuğunu çok iyi bilmektedir. Buradan net bir şekilde söylüyoruz, gerçeklerden, hukuktan ve milletin iradesinden kaçamayacaksınız. Unutmayın; bu millet sandıkta söze değil, icraata bakar” diye konuştu.