AK Parti'li Çopuroğlu, kapı sektörünün temsilcileri ile bir araya geldi

Kayseri’nin çelik kapı üretiminde Türkiye’nin lokomotif şehirlerinden biri olduğunu ifade eden AK Parti Kayseri Milletvekili Şabam Çopuroğlu, sektörün hem üretim hem de istihdam açısından stratejik bir konumda bulunduğunu belirtti.

Çopuroğlu açıklamasında, “Kayseri’miz, çelik kapı üretiminde Türkiye’nin en güçlü şehirlerinden biridir. Ülkemizde üretilen çelik kapıların önemli bir bölümü şehrimizdeki üreticilerimiz tarafından imal ediliyor. Hem iç piyasada hem de ihracatta söz sahibi olan sanayicilerimiz, ülke ekonomimize ciddi katkı sağlıyor. Bizler de sektör temsilcilerimizin taleplerini yakından takip ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Çopuroğlu, “Çelik kapı üreten sanayicilerimizin TSE ile ilgili taleplerini, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Fatih Kacır’a iletmiştik. Dün olduğu gibi yarında üreten, istihdam sağlayan ve ülkemize değer katan sanayicilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

Sektör temsilcileri ise taleplerinin ilgili makamlara ulaştırılmasından duydukları memnuniyeti dile getirerek, AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu’na teşekkür etti.