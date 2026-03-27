AK Parti'li Çopuroğlu'ndan Mimarsinan OSB'deki sanayi kuruluşlarına ziyaret

Mimarsinan OSB’deki sanayi kuruluşlarına ziyaret gerçekleştiren AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, yaptığı açıklamada, “Kayseri’miz üretim gücü, ticaret kabiliyeti ve köklü sanayi kültürüyle ülkemizin en önemli üretim merkezlerinden biridir. Sanayicimizin azmi, disiplini ve ortaya koyduğu katma değer, Türkiye ekonomisinin büyümesinde belirleyici rol oynamaktadır. Bizler de her zaman sahada, üretimin içinde ve sanayicimizin yanında olmaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Ziyarete, AK Parti Melikgazi İlçe Başkanı Tayyar Şahin, İl Başkan Yardımcıları, İl Yönetim Kurulu Üyeleri, Melikgazi İlçe Yönetim Kurulu ve Meclis Üyeleri ile Mimarsinan OSB Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Lütfi Çarşıbaşı de eşlik etti.

