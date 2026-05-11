AK Parti'li Çopuroğlu'ndan Şehit Annesine Ziyaret

AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Anneler Günü dolayısıyla Develi ilçesinde şehit annesi Ayşe Kaplangiray'ı ziyaret etti.

2012 yılında Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde şehit düşen kahraman Mehmetçiğimiz Ferhat Kaplangiray’ın kıymetli annesi Ayşe Kaplangiray ile bir araya gelen Çopuroğlu, şehit ailelerinin milletin en değerli emanetleri olduğunu ifade etti. Ziyaret sırasında şehit annelerinin fedakarlığının hiçbir zaman unutulmayacağını belirten Çopuroğlu, şu ifadeleri kullandı: “Bu topraklar uğruna can veren aziz şehitlerimizin emanetleri başımızın tacıdır. Şehit annelerimizin duası, metaneti ve vakur duruşu milletimizin en büyük güç kaynaklarından biridir. Anneler Günü vesilesiyle kıymetli Ayşe annemizi ziyaret ederek hem hayır duasını aldık hem de şehidimiz Ferhat Kaplangiray’ı rahmet ve minnetle yad ettik.”
Çopuroğlu, tüm şehit annelerinin Anneler Günü’nü kutlayarak, devletin ve milletin her zaman şehit ailelerinin yanında olmaya devam edeceğini vurguladı.

Haber Merkezi

