  • AK Parti'li Çopuroğlu öğrencilerle 'Kariyer Günleri' programında buluştu

AK Parti'li Çopuroğlu öğrencilerle 'Kariyer Günleri' programında buluştu

AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Kayseri OSB Teknik Lisesi'nde düzenlenen 'Kariyer Günleri' programı kapsamında öğrencilerle bir araya geldi.

AK Parti'li Çopuroğlu öğrencilerle 'Kariyer Günleri' programında buluştu

Programda gençlerle samimi bir sohbet gerçekleştiren AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, tecrübelerini paylaşarak öğrencilere hem eğitim hayatları hem de gelecek planlamaları konusunda önemli tavsiyelerde bulundu. Türkiye’nin kalkınmasında mesleki eğitimin kritik bir rol üstlendiğine dikkat çeken Çopuroğlu, teknik liselerin ülkenin üretim gücünün temel taşlarından biri olduğunu vurguladı. Konuşmasında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın gençliğe verdiği öneme de değinen Çopuroğlu, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ifade ettiği gibi, ‘Türkiye Yüzyılı’nı inşa edecek olan siz gençlersiniz.’ Bizler de sizlerin en iyi şekilde yetişmesi için tüm imkânlarımızı seferber ediyoruz” dedi.

Gençlerin donanımlı, özgüvenli ve üretken bireyler olarak yetişmesinin Türkiye’nin geleceği açısından büyük önem taşıdığını belirten Çopuroğlu, öğrencilerin sorularını da yanıtladı.

Engelli ve Eski Hükümlülere Yönelik Kendi İşini Kurma Projesi
Engelli ve Eski Hükümlülere Yönelik Kendi İşini Kurma Projesi
Araçlarından inerek trafikte tartışan 2 sürücüye 560 bin TL ceza
Araçlarından inerek trafikte tartışan 2 sürücüye 560 bin TL ceza
Macaristan'da Artistik Cimnastik Junior Cup'ta çifte madalya
Macaristan’da Artistik Cimnastik Junior Cup’ta çifte madalya
4 Kırsal Mahalleye 101 Milyonluk içme suyu yatırımı
4 Kırsal Mahalleye 101 Milyonluk içme suyu yatırımı
Başkan Şahin, 'İş kazalarından ölümler hesaplanıyor ama ya meslek hastalıkları?'
Başkan Şahin, “İş kazalarından ölümler hesaplanıyor ama ya meslek hastalıkları?”
Kocasinan'da 28 Nisan Çocuk Şenliği düzenlenecek
Kocasinan’da 28 Nisan Çocuk Şenliği düzenlenecek
