AK Parti'li Çopuroğlu sanayicilerle bir araya geldi

AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, “Salı Sanayici Günü” buluşmaları kapsamında ziyaretlerini sürdürüyor. Bu kapsamda Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren sanayicilerle bir araya geldi. Ziyarete AK Parti Melikgazi İlçe Başkanı Sayın Tayyar Şahin de eşlik etti.

Kayseri sanayisinin üretim gücü, ihracat hacmi ve istihdama sağladığı katkılarla Türkiye ekonomisinin lokomotiflerinden biri olduğunu vurgulayan Çopuroğlu, bu güçlü yapının sürdürülebilirliği için sanayicilerle sahada iç içe olmaya büyük önem verdiklerini belirtti.

Sanayicinin ortaya koyduğu emeğin sadece ekonomik değil, aynı zamanda stratejik bir değer taşıdığını ifade eden Çopuroğlu, “Kayseri’nin büyümesinin ve kalkınmasının arkasında sanayicimizin azmi, cesareti ve üretim kararlılığı vardır. Üreten, istihdam sağlayan, ihracatla ülkemize güç katan tüm sanayicilerimizin her şartta yanında olmaya, onların yükünü paylaşmaya devam edeceğiz” dedi.

Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde ortaya konulan “Üreten Türkiye” vizyonunun sahadaki en güçlü temsilcilerinden birinin Kayseri olduğunu belirten Çopuroğlu, şehrin sanayi altyapısının her geçen gün daha da derinleştiğini ve güçlendiğini ifade etti.

Gerçekleştirilen ziyaretlerin sadece bir program değil, güçlü bir istişare ve ortak akıl zemini olduğuna dikkat çeken Çopuroğlu, “Sahadan kopmadan, üretimin nabzını yerinde tutarak çözüm üretmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren sanayiciler ise, her zaman sahada olan, sorunları yerinde dinleyen ve çözüm odaklı yaklaşım sergileyen Çopuroğlu ve beraberindeki heyete teşekkür ederek, bu buluşmaların kendileri için büyük moral ve motivasyon kaynağı olduğunu ifade etti.

Program sonunda Çopuroğlu, tüm sanayicilere hayırlı, bereketli ve bol kazançlar temennisinde bulundu.