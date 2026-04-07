AK Parti'li Çopuroğlu: Üreticilerimizle birlikte çalışmayı sürdüreceğiz

AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, saha çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Çopuroğlu, Karpuzatan bölgesinde faaliyet yürüten üreticiler ile bir araya geldi. Kayseri’nin et ve et ürünlerinde Türkiye’nin en güçlü üretim merkezlerinden biri olduğuna dikkat çeken Çopuroğlu, “Şehrimiz özellikle pastırma üretiminde Türkiye’de açık ara lider konumdadır ve toplam üretimin yüzde 80’e yakınını tek başına karşılamaktadır. Sucuk üretiminde de yine ülke genelinde öncü şehirlerden biri olan Kayseri’miz, güçlü üretim altyapısı ve köklü tecrübesiyle bu alandaki liderliğini sürdürmektedir” ifadelerini kullandı.

Üretimin her aşamasında emeğin, tecrübenin ve kalite anlayışının bulunduğunu vurgulayan Çopuroğlu, “Bugün de Karpuzatan’da faaliyet gösteren toptan et üreticilerimizle bir araya gelerek bu güçlü yapıyı yerinde gördük. Üreten, katma değer sağlayan, istihdama katkı sunan her bir üreticimizin gücüne güç katmak için sahadayız” dedi.

“Dün olduğu gibi bugün de, yarın da üreticimizin yanında olmaya devam edeceğiz” diyen Çopuroğlu, sözlerini şu şekilde tamamladı: “Kayserimizin üretim gücünü daha da yukarı taşımak, bu başarıyı sürdürülebilir kılmak için üreticilerimizle birlikte çalışmayı sürdüreceğiz. Emeğiyle şehrimize ve ülkemize değer katan tüm üreticilerimize teşekkür ediyorum.”