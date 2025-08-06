AK Parti'li Elitaş, 'Dünya Sivaslılar Günü'nü Kayseri'de kutlamak çok önemli'

Kayseri Sivas Federasyonunun düzenlediği ‘Dünya Sivaslılar Günü’ programı Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesinde gerçekleştirildi. Birbirinden farklı sanatçıların sahne aldığı programa; AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, Kayseri Milletvekilleri Şaban Çopuroğlu, Murat Cahid Cıngı, Sayın Özsoy, Dursun Ataş, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Sivaslılar Derneği Başkanı İsa Gün ve vatandaşlar katılım sağladı.

Burada konuşan AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş,“Sivas bizim için ikinci bir vatan gibi. Hem ortağımdan hem gelinimden dolayı. Suyu sert, insanı mert Kayseri ile yiğidoların birleştiği, Sayın valim dedi ki ne diyelim biz buraya? Herhalde buraya "Merdo diyarı" demek gerekir. Değerli kardeşlerim, burada beraber olmak, Sivas ve Kayseri dostluğunu pekiştirebilmek, bunu tüm dünyaya yayabilmek, buradan da Dünya Sivaslılar Günü'nü Kayseri'de kutlamak gerçekten çok önemli” diye konuştu.