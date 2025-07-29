AK Parti'li Elitaş, 'Enflasyonla topyekûn bir mücadele yapmak zorundayız'

Kayseri Ticaret Odası’nın (KTO) Temmuz ayı meclis toplantısı Rifat Hisarcıklıoğlu Konferans Salonunda gerçekleştirildi. Burada konuşan AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, 29 Temmuz 2024 itibarıyla yaklaşık yüzde 10 enflasyon rakamları oluşmuştur. Biliyorsunuz, yıl sonu hedefimiz yüzde 33. Daha önce yüzde 25 hedefimiz vardı. Bunun tabii çeşitli sebepleri var. Bir tanesi, en önemlisi kur. Kurdaki bu hareketliliğin devam etmesi, enflasyonun yüksek seyretmesine neden olmaktadır. Diğer bir konu ise ücretlerdir. Asgari ücretteki artışlar ve diğer tüm ücretlerdeki artışlar enflasyonist baskı yaratmaktadır. Üçüncüsü ise fiyatlama davranışıdır. Bu fiyatlama davranışıyla ilgili maalesef hâlâ bir çözüm üretemedik. Esnafımız, sanayicimiz, ticaret erbabımız bu fiyatlama davranışını yanlış anlamış durumda. Yani herhangi bir zam geldiğinde, bunu hemen iki katına, üç katına çıkararak yansıtmaktadırlar. Enflasyonun en önemli sebeplerinden birinin bu fiyatlama davranışı olduğunu hepimiz biliyoruz. Enflasyonla mücadelede topyekûn bir mücadele yapmak zorundayız. Özellikle Kayseri Ticaret Odası olarak şunu da ifade etmeden geçemeyeceğim: Şu anda tarımsal ürünlerde ve gıdada enflasyon çok yüksek seyretmektedir. En çok mücadele etmemiz gereken konu budur. Çünkü bu, vatandaşımızın doğrudan cebini etkileyen bir unsurdur. Özellikle Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı gibi dönemlerde tarım ve gıda ürünlerinde yüksek fiyat artışları yaşanmaktadır. Mücadele etmemiz gereken en önemli konu budur. Tarımsal üretimin artırılması ve tarımsal maliyetlerin düşürülmesi bu durumla doğrudan ilişkilidir. Tarımda artık akılcı politikalarla sulu tarıma geçmemiz, suyu tasarruflu kullanmamız gerekmektedir. Tüm bunları üst üste koyduğumuzda, bu konuda başarılı olacağımızı düşünüyorum. Özellikle önümüzdeki yıldan itibaren enflasyonu tek haneli rakamlarda göreceğiz, inşallah. Buraya gelirken bir televizyon kanalında bir akademisyen arkadaşımız şöyle dedi: ‘Bu enflasyonun en önemli sebeplerinden biri KDV’dir. KDV’nin yüze 1’den yüzde 10’a, yüzde 8’den yüzde 20’ye çıkması otomatik olarak enflasyonu tetiklemektedir.’ Yani, enflasyonla mücadele için bu vergi yüküne de bakmamız gerekiyor. Vatandaşımızın belini bükmememiz lazım. Eğer bunu da başarabilirsek, önümüzdeki yıldan itibaren enflasyonla çok ciddi bir şekilde mücadele edebileceğiz. Ama bu, topyekûn bir mücadele olmalı. Sadece bir kurumun değil; devletin, milletin, hepimizin, sivil toplum örgütlerinin, herkesin mücadele etmesi gereken bir konudur. Eğer bu konuda ciddi adımlar atarsak, enflasyonu belli bir seviyeye indirebiliriz diye düşünüyorum” diye konuştu.

Şehit olan Orman İşçilerine rahmet dileyen Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, “Değerli Bakanım, Kayseri Ticaret Karma Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifimiz ile ilgili yürüttüğümüz çalışmalarımızı da biliyorsunuz. Sanayi ve Teknoloji Bakanımız, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız ile TOKİ Başkanımız ile kooperatifimiz ile alakalı bu projeyi hayata geçirmek adına desteklerinizden dolayı teşekkür ediyorum. Sayenizde bu projeyi hayata geçirerek ekonomimize, ticaretimize ve istihdamımıza katkı vereceğiz. Her meclis toplantımızda gündemin öne çıkan konularına ve tarihteki gelişmeleri unutmamak ve unutturmamak adına değinmeden geçmiyorum. Hepinizin bildiği gibi, Temmuz ayı, aziz milletimiz için bir destan ayıdır. 15 Temmuz gecesi, hain FETÖ’cü darbecilere karşı Türk milletinin yazdığı o büyük destanın 9. yıl dönümünü geride bıraktık.15 Temmuz, milli mücadele ruhunun yeniden dirilişidir. Geleceğimizin kararlılıkla savunulmasıdır.O gece nasıl ki milli iradeden başka hiçbir iradeyi kabul etmediysek, bugün de, yarın da, ilelebet etmeyeceğiz. Rabbim kainatın sonuna kadar Türkiye Cumhuriyeti Devletini var etsin. Bu ay ayrıca, Akdeniz’in anahtarı Kıbrıs’ta, soydaşlarımızın bilinçli katledilmesine dur dediğimiz Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 51. yıl dönümünü idrak ettik. Başta merhum Veli Altınkaya ve Oktay Ensari başta olmak üzere aramızdan ayrılan tüm basın mensuplarımıza da bir kez daha rahmetle anıyorum. Sayın Bakanım, Sayın Valim, Değerli Meclis Üyesi Arkadaşlarım, Maalesef kaç gündür ülkemizin bir çok ilinde ormanlarımız yanıyor. Yangın söndürme çalışmaları sırasında Ormanlarımızı korumak için canları pahasına mücadele verirken şehit olan Orman İşçilerimize ve AKUT Gönüllülerimize Allah’tan rahmet, ailelerine ve sevenlerine sabırlar diliyorum” ifadelerinde bulundu.