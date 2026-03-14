AK Parti’li Elitaş: Her şeyin kalitelisini yapmamız lazım



(RHA)- AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, “Her şeyin kalitelisini yapmamız lazım. Bugün Türkiye nasıl dünyada kaliteli ürünleriyle başka ülkelerle rekabet edebilir hale geldiyse; başka ülkelerde işçilerin aylık geliri ortalama 80 dolar iken Türkiye’de asgari ücret 650 dolar civarında olmasına rağmen onlarla rekabet edebiliyorsak, bu kalitemizin işidir" dedi.

Kumsmall AVM tarafından düzenlenen iftar programına, Vali Gökmen Çiçek, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ilçe belediye başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Programın açılış konuşmasını yapan Kumsmall Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Sarıkaya, “Ramazan ayı paylaşmanın birlik ve dayanışmanın en güzel şekilde hissedildiği bir zaman dilimi. Bu akşam aynı sofrada bir araya gelmiş olmamızın da bu birlik ruhunu daha da güçlendirdiğine inanıyorum. Bu şehir, üreten insanların şehridir. Bu şehir, birlik olduğunda neler başarabileceğini defalarca göstermiş bir şehirdir ve inanıyorum ki Kayseri birlikte çalıştıkça büyümeye, üretmeye ve Türkiye'ye değer kılmaya devam edecek. Sizlerin desteği, bizlerin gayreti ve bu şehrin güçlü ruhuyla, daha nice güzel projelerle yine birlikte olacağımıza yürekten inanıyorum” diye konuştu.

AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş ise , “Hızlı tren konusunda önümüzdeki hafta pazartesi günü Milli Savunma Komisyonu Başkanımız Sayın Hulusi Akar o konuyla alakalı bir iftar yemeği düzenleyecek ve bilgi verecek. Otoyolla ilgili faaliyetler devam ediyor. Proje ihalesi yapıldı. En yakın zamanda otoyolla ilgili ihale süreci devam ediyor. Bu arada basınımızdan özellikle istediğim bir şey var: Şu anda milletvekili arkadaşlarımıza ara sıra hatırlatsınlar. Kahramanmaraş ile Kayseri arasındaki yolumuzun 80 kilometre daha kısalacağını sık sık gündeme getirsinler. ‘Kayseri–Maraş yolu ne oldu?’ diye siz de gördüğünüzde bize sorun, milletvekillerine de sorun. Hem otoyolla ilgili kısmı hem hızlı trenle ilgili kısmı, ilçeler nezdinde köy kapsamında kalkınmada öncelikli kapsama alınmasıyla ilgili meseleleri gündemde tutalım. Köyler nezdinde kalkınmada öncelikli yörelerin başlamasıyla ilgili aradan 30–35 yıl geçti. Ancak 7–8 yıl önce hayata geçirebildik. Birlikte tek ses olabilirsek, meselelerimizi ortaya koyup sadece birbirimizin ayağını kaydırmak, ‘yaptın yapamadın’ demek yerine ‘nasıl yaparız’ diye düşünürsek, önümüzde hiçbir engel yoktur" ifadelerini kullandı."ÜRETTİĞİMİZ ÜRÜNLERİ KALİTELİ HALE GETİRMEMİZ GEREKİYOR"

Sözlerini sürdüren Elitaş, şöyle konuştu: “Değerli sanayiciler, yaptığımız iş önemli bir iş. Her şeyin kalitelisini yapmamız lazım. Bugün Türkiye nasıl dünyada kaliteli ürünleriyle başka ülkelerle rekabet edebilir hale geldiyse; başka ülkelerde işçilerin aylık geliri ortalama 80 dolar iken Türkiye’de asgari ücret 650 dolar civarında olmasına rağmen onlarla rekabet edebiliyorsak, bu kalitemizin işidir. Ürettiğimiz ürünleri kaliteli hale getirmemiz gerekiyor. Kayseri’nin en önemli değerlerinden mantısı, pastırması ve sucuğu geleneksel varlıklarımızdır ve yıllar itibarıyla örneklerimizdendir. Ne olur basınımız; kalitesiz iş yapanlar varsa, bizim haklı gururumuzu haksız hale getirecek bir durum ortaya çıkarsa, bizim ünümüzü, dünya çapındaki değerimizi, uluslararası normlara ulaşmış Kayseri pastırmamıza, sucuğumuza, mantımıza yanlış bir algı yaratacak bir şey yapılırsa bunu gündeme getirsin. Bu bizim vatandaşlık görevimizdir, Kayseri olarak görevimizdir.”

