AK Parti'li Elitaş: Kayseri OSB, Türkiye Yüzyılı'nın üretim karargahlarından biridir

AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'ne gerçekleştirdiği ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Elitaş, paylaşımında, “İnsan etten ve kemikten ibaret bir varlık değildir. Bu etten ve kemikten yapıyı insan yapan, insana çağları aşıran asıl unsur ruhtur. Ruh ve beden bir kez aynı ritimde buluştuğunda insan yalnızca kendini değil, yaşadığı çağı da aşar. Çünkü ruh varsa, bedene üfleyen bir heyecan, bir dava ve bir motivasyon vardır. Sanayi, kapitalden ibaret bir ekonomik zenginlik değildir. Sanayici olmak her şeyden önce bir ruh meselesidir. Kapitalist dünya insanı tüketen bir varlık olarak tarif etse de insan özünde üreten ve üretmekle anlam kazanan bir varlıktır. Bir kez üretmenin, insana ve insanlığa fayda sağlamanın lezzetini tattığında artık onu bu kutlu yürüyüşten hiçbir güç alıkoyamaz. Bu nedenle sanayiciyi ayakta tutan yalnızca kazancı değildir. Onu üretime koşturan asıl güç; insanlığa, milletine ve memleketine faydalı olabilme arzusudur. Hele bu gayretin içerisine vatan sevgisi de girdiğinde ortaya çıkan heyecan hiçbir maddi kazançla ölçülemez. Bu nedenle cephede bir askerin mevziye Türk Bayrağını dikme arzusu ile küresel pazarda bir sanayicinin Türk malını sergileme arzusu aynı candan ve aynı kandan beslenir” ifadelerine yer verdi.

“ÜRETMEK GELECEĞİ İNŞA ETMEKTİR”

Sözlerini sürdüren Elitaş, “Ürettiğinin önce kendi insanına fayda sağladığını görmek büyük bir gururdur. Fakat o ürünlerin kıtaları aşarak dünyanın dört bir yanında ‘Türk Malı’ mührüyle yerini alması, sanayicinin en büyük iftiharıdır. İşte bunun için sanayici bazen sermayesini büyütmekten önce istihdamı büyütmeyi, kazancını artırmaktan önce üretimi çoğaltmayı seçer. Çünkü bilir ki alın teriyle yoğrulan her emek, vakti geldiğinde bereket olarak sahibine dönecektir. Anadolu'da hayat dolu insanlar için ‘Kapı gıcırtısına ritim tutar’ derler. İşte sanayi ve sanayicilik de böylesine diri bir ruhtur. Ne zaman bir çekiç sesi duysam, ne zaman üretim bantlarını görsem, ne zaman paketlenmiş bir Türk malına rastlasam içimi tarifsiz bir heyecan kaplar. Çünkü üretimin sesi yalnızca makinelerin değil; emeğin, umudun ve geleceğin sesidir. Sanayici ruhu taşıyan insanlar da kapı gıcırtısına ritim tutan Anadolu insanı gibi çekiç sesine, çarkların dönüşüne ve üretim bantlarının ahengine ritim tutarlar. Çünkü onlar bilirler ki üretmek yalnızca mal üretmek değil, geleceği inşa etmektir” dedi.

“KAYSERİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGEMİZİN ÜRETİM RUHUNA ŞAHİTLİK ETTİK”

Organize Sanayi Bölgelerinin önemine değinen Elitaş, şu ifadelere yer verdi: “İnanıyorum ki Türkiye Yüzyılı'nın en güçlü nişanelerinden biri Organize Sanayi Bölgelerimiz olacaktır. Çünkü Organize Sanayi Bölgeleri yalnızca fabrikaların yan yana dizildiği alanlar değildir; alın terinin katma değere, emeğin berekete, hayallerin ise yarınlara dönüştüğü medeniyet atölyeleridir. Onlar yalnızca çarkların değil, istikbalimizin döndüğü mekanlardır. Onlar şehrimizin alın terini dünyaya taşıyan Türkiye Yüzyılı'nın üretim karargahlarıdır. İşte bugün de Türkiye Yüzyılı'nın önemli üretim karargahlarından Kayseri Organize Sanayi Bölgemizi ziyaret ederek bu üretim ruhuna bir kez daha şahitlik ettik. Kayseri Organize Sanayi Bölgemiz, yaptığı üretim ve ihracatla yalnızca şehrimizin değil, ülkemizin alın terini kıtalar ötesine taşıyan büyük bir gurur vesilesidir. Bu büyük sorumluluğu aidiyet, milliyet şuuru ve yüksek vazife bilinciyle omuzlayan Kayseri OSB Başkanımız Sayın Mehmet Yalçın'a ve kıymetli yönetimine başarılar diliyor; milletimiz ve memleketimiz adına yürüttükleri her çalışmada bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yanlarında olmaya, yerli ve milli üretim mücadelemizi birlikte büyütmeye devam edeceğiz.”

Elitaş’ın ziyareti nedeniyle sosyal medya hesabından paylaşım yapan Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın ise, “Çok Kıymetli Devlet Büyüğümüz, Kayseri’mizin, Kayseri OSB’mizin yol gösteren ismi, AK Parti Genel Başkan Vekilimiz Sayın Mustafa Elitaş; Kayseri OSB’mizi ziyaretiniz ve ziyarete ilişkin sosyal medya paylaşımlarınızda yer alan, üretim ruhumuza dair dile getirdiğiniz samimi sözleriniz bizler için büyük bir motivasyon kaynağı olmuştur. Sanayiciliği yalnızca sermaye değil, bir ruh ve dava meselesi olarak tanımlamanız; emeğin, alın terinin ve vatan sevgisinin üretime kattığı değeri böylesine içten bir şekilde ifade etmeniz, bizlere hem gurur hem de sorumluluk yüklemektedir. Bizler biliyoruz ki üretmek sadece mal üretmek değil, geleceği inşa etmektir. Bu inançla, şehrimizin üretimini küresel pazarlarda gururla sergilemek, milletimize ve memleketimize fayda sağlamak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Kayseri OSB olarak, Türkiye Yüzyılı’nın üretim karargahlarından biri olmanın bilinciyle; yatırımları ve üretimi artırmayı, istihdamı büyütmeyi ve alın terimizi berekete dönüştürmeyi en büyük vazife olarak görüyoruz. Ziyaretiniz, desteğiniz ve dahi güzel temennileriniz için teşekkür eder, yerli ve milli üretim mücadelemizi birlikte daha da büyütmekten onur duyacağımızı ifade etmek isteriz. Şehrimizin adını her zeminde yücelten, sanayicimize destek vermekte bir an bile tereddüt etmeyen anlayışınız için şükranlarımızı sunuyorum” ifadelerine yer verdi.