AK Parti'li Özsoy'dan Yahyalı'da Kur'an Kursuna ziyaret

AK Parti Kayseri Milletvekili Bayar Özsoy, beraberindeki ilçe protokolü ile birlikte Yahyalı ilçesinde faaliyet gösteren Fakı Dayı 4-6 Yaş Kur'an Kursu'nu ziyaret etti. Ziyarette minik öğrencilerle bir araya gelen Özsoy, kursun yapımına katkı sunan hayırseverlere teşekkür belgelerini takdim etti.

AK Parti Kayseri Milletvekili Sayın Bayar Özsoy, Yahyalı Kaymakamı İbrahim Gültekin, İlçe protokol üyeleri ve hayırseverler, Fakı Dayı 4-6 yaş Kur’an Kursu’nu ziyaret etti. Kurs binasında sınıfları gezen heyet, eğitim faaliyetleri hakkında yetkililerden bilgi aldı. Programda konuşan Milletvekili Özsoy, erken yaşta verilen eğitimin önemine dikkat çekerek, 4-6 yaş Kur’an kurslarının çocukların manevi gelişiminde önemli rol üstlendiğini ifade etti. Ziyaret, hayırseverlere teşekkür belgelerinin verilmesi ve hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.

Haber Merkezi

