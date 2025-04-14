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  • AK Parti'li Tural, 'CHP'li Belediye Başkanları bilgilendirimek için çağrıldığında niye teşrif etmediler'

AK Parti'li Tural, 'CHP'li Belediye Başkanları bilgilendirimek için çağrıldığında niye teşrif etmediler'

Büyükşehir Belediye Meclisi Komisyon Başkanı ve AK Parti Talas Meclis Üyesi Ahmet Tural, Özgür Özer'in faaliyet raporunda tespit ettiği 3 konu hakkında açıklamalarda bulunarak, 'Özgür bey diyor ki bağış ve yardımları niye eksik aldınız? adı üstünde bağış adamdan zorla alamazsınız. Çok kısa süre önce mensubu olduğunuz partinin Belediye Başkanları bilgilendirme amaçlı çağrıldığında niye teşrif etmemişler acaba' dedi.

AK Parti'li Tural, 'CHP'li Belediye Başkanları bilgilendirimek için çağrıldığında niye teşrif etmediler'

Kayseri Büyükşehir Belediyesi 2025 Yılı Nisan Ayı Meclis Toplantısı, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç başkanlığında, Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi. Mecliste 34 asıl, 38 ek olmak üzere 72 gündem maddesi meclis üyelerince müzakere edilerek, karara bağlandı. Büyükşehir Belediye Meclisi Komisyon Başkanı ve AK Parti Talas Meclis Üyesi Ahmet Tural, Özgür Özer’in faaliyet raporunda tespit ettiği 3 konu hakkında açıklamalarda bulunarak, “Sizler yerel yönetimlere geldikçe bunları öğreneceksiniz demek ki belediyeciliği zor bir iş olduğunu anlamışsınız. Özgür bey diyor ki bağış ve yardımları niye eksik aldınız? adı üstünde bağış adamdan zorla alamazsınız. Çok kısa süre önce mensubu olduğunuz partinin Belediye Başkanları bilgilendirme amaçlı çağrıldığında niye teşrif etmemişler acaba” şeklinde konuştu.

Haber Merkezi

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