Ak Parti'liler Ülkücü Gençlik 'Turan Buluşması'na Katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden “Genç Dostu Belediye” ödülünü alan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, gençlere yönelik hayata geçirdiği sosyal, kültürel ve eğitim projeleriyle örnek olmaya devam ediyor.

Öğrencilere ulaşım desteğinden gençlik merkezlerine, spor yatırımlarından bilişim akademisine kadar birçok alanda genç dostu hizmetleriyle dikkat çeken Büyükkılıç, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda da gençlerin coşkusuna ortak oldu.

Ülkü Ocakları Kayseri İl Başkanlığı tarafından Talas Paraşüt İndirme Alanı’nda düzenlenen 19 Mayıs Gençlik Şöleni ve Turan Buluşması’na katılan Başkan Büyükkılıç, AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin ve cumhur ittifakı ortağı MHP Kayseri İl Başkanı Enes Ertuğrul Kalın ile birlikte alandaki coşkuya ortak oldu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda gençlerin yoğun ilgisiyle karşılanan Büyükkılıç, birlik ve beraberlik mesajı vererek, etkinliği düzenleyen Ülkü Ocakları Kayseri İl Başkanı Halit Yağmur ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

“Sizleri Bağrıma Basıyorum”

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, buluşmada yaptığı konuşmada, şehri sahiplenme duygusuna dikkat çekerek, “Sizleri bağrıma basıyorum, bir ağabeyiniz, bir kardeşiniz, bir büyüğünüz olarak sizlere layık olma yönünde, şehrimizi daha iyi noktalara taşımak için el birliğiyle çırpınıyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin birlikteliğine vurgu yapan Başkan Büyükkılıç, “El ele, gönül gönle vererek, kenetlenerek, dayanışma içerisinde gençlerimizi daha iyi noktaya taşımak için, eğitimli, donanımlı ve özgüven içerisinde yetiştirmek için yol alıyoruz” diye konuştu.

Büyükkılıç, konuşmasını Üstat Necip Fazıl Kısakürek’in şiirinden, “Yarın elbet bizim, elbet bizimdir. Gün doğmuş, gün batmış, ebed bizimdir” dizeleriyle sonlandırdı.

Konuşmasında birlik, beraberlik mesajı veren AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, “Cumhur ittifakının Türkiye’ye örnek olan şehri bundan önce olduğu gibi bundan sonra da örnek olmaya devam edecektir” ifadelerini kullandı.

Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin de düzenlenen güzel programlardan dolayı Ülkü Ocakları Kayseri İl Başkanı Halit Yağmur’a teşekkür ederken, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ise “Allah, Türk milletini nice yüzyıllarca payidar edecektir” dedi.

AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan ile MHP İl Başkanı Enes Ertuğrul Kalın da kalabalığa yönelik birer selamlama konuşması gerçekleştirdiler. Ülkü Ocakları Kayseri İl Başkanı Halit Yağmur ise büyük bir milletin diriliş günü olan 19 Mayıs’ı hep birlikte kutladıklarını ifade ederek, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün gençlere emanetini sadece sözde değil özde de sahiplendiklerini söyledi.

Programda, mehteran marşları ve konserlerle, gençlere unutulmaz bir gece yaşatıldı.