AK Parti listelerinde Ayşe Böhürler sürprizi

 14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek milletvekilliği seçimi öncesi AK Parti Kayseri Milletvekili aday listesinde Ayşe Böhürler sürprizi yaşandı.

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  • 09.04.2023 16:54
  • Güncelleme: 09.04.2023 16:54
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AK Parti listelerinde Ayşe Böhürler sürprizi

Nevşehir Ürgüp doğumlu Böhürler, 10 kişilik listenin 2. sırasında kendine yer buldu. 
14 Mayıs 2023’te yapılacak Cumhurbaşkanı ve TBMM 28. Dönem Milletvekilliği Seçimi’ne sayılı günler kala siyasi partilerde aday listesi heyecanı yaşanıyor. AK Parti Kayseri listesinde ise Bakan Hulusi Akar’dan sonra Ayşe Böhürler’in 2. sırada yer alması sürpriz olarak değerlendirildi. 
AYŞE BÖHÜRLER KİMDİR?
Ayşe Böhürler, 1963 yılında Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Yüksek Okulu’ndan mezun oldu. 
2001-2012 yılları arasında AK Parti MKYK üyeliği görevini yürüttü. ‘Duvarların Arkasında/Müslüman Ülkelerde Kadın’ ve ‘Yazmasam Ölürdüm’ adlı iki kitabı bulunmaktadır. Böhürler, evli ve 3 çocuk annesidir.

1ha

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