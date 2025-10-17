Ak Parti Melikgazi Gençlik kolları Teşkilat Başkanı Onay'dan acı haber
AK Parti Melikgazi İlçe Gençlik Kolları Teşkilat Başkanı İsmail Onay hayatını kaybetti. Ak Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan sosyal medya platformundan yaptığı açıklamayla acı haberi duyurdu. Başkan Okandan: “Melikgazi İlçe Gençlik Kolları Teşkilat Başkanımız, dava arkadaşımız İsmail Onay’ın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrendim. Kıymetli dava arkadaşımıza Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve AK Parti teşkilatımıza başsağlığı ve sabır diliyorum” ifadelerini kullandı.