  • Haberler
  • Gündem
  • Ak Parti Melikgazi Gençlik kolları Teşkilat Başkanı Onay'dan acı haber

Ak Parti Melikgazi Gençlik kolları Teşkilat Başkanı Onay'dan acı haber

AK Parti Melikgazi İlçe Gençlik Kolları Teşkilat Başkanı İsmail Onay hayatını kaybetti.

Ak Parti Melikgazi Gençlik kolları Teşkilat Başkanı Onay'dan acı haber

AK Parti Melikgazi İlçe Gençlik Kolları Teşkilat Başkanı İsmail Onay hayatını kaybetti. Ak Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan sosyal medya platformundan yaptığı açıklamayla acı haberi duyurdu. Başkan Okandan: “Melikgazi İlçe Gençlik Kolları Teşkilat Başkanımız, dava arkadaşımız İsmail Onay’ın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrendim. Kıymetli dava arkadaşımıza Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve AK Parti teşkilatımıza başsağlığı ve sabır diliyorum” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Başkan Büyükkılıç'tan Şehrin Takımına 'Tam Destek'
Başkan Büyükkılıç'tan Şehrin Takımına 'Tam Destek'
Kayseri Sarraflar ve Kuyumcular Derneği Başkan Adayı Refik Karakuzay, Değişim İçin Adaylığını Açıkladı
Kayseri Sarraflar ve Kuyumcular Derneği Başkan Adayı Refik Karakuzay, Değişim İçin Adaylığını Açıkladı
Tarem'de Altıncı Dönem Hazırlığı
Tarem'de Altıncı Dönem Hazırlığı
Başkan Büyükkılıç, Yahyalı Esnafıyla buluştu
Başkan Büyükkılıç, Yahyalı Esnafıyla buluştu
ASPİLSAN Enerji, IDESE'25'te Yenilikçi Çözümlerini Tanıtıyor
ASPİLSAN Enerji, IDESE’25’te Yenilikçi Çözümlerini Tanıtıyor
Kayseri Halk Ozanları Kültür Evi Yenilendi ve Hizmete Açıldı
Kayseri Halk Ozanları Kültür Evi Yenilendi ve Hizmete Açıldı
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!