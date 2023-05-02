AK Parti Milletvekili Adayı Çağan ve Cıngı'dan Esnaf Ziyaretleri

14 Mayıs seçimlerine 2 haftadan az bir zaman kala ilçe ve esnaf ziyaretlerini aralıksız sürdüren AK Parti Milletvekili Adayı Deniz Çağan, esnaf ziyareti yaparak mahalle toplantısına katıldı.

PAYLAŞ
  • 02.05.2023 13:58
  • Güncelleme: 02.05.2023 14:36
  • 61
AK Parti Milletvekili Adayı Çağan ve Cıngı'dan Esnaf Ziyaretleri
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

14 Mayıs seçimlerine 2 haftadan az bir zaman kala ilçe ve esnaf ziyaretlerini aralıksız sürdüren AK Parti Milletvekili Adayı Deniz Çağan, esnaf ziyareti yaparak mahalle toplantısına katıldı.

14 Mayıs milletvekili ve cumhurbaşkanı seçimleri öncesi sahadaki çalışmalarını aralıksız sürdüren AK Parti Milletvekili Adayı Deniz Çağan, farklı alanlarda faaliyet gösteren esnafları ziyaret etti. AK Parti’nin bir diğer Milletvekili Adayı Murat Cahit Cıngı ve İl Yönetim Kurulu Üyeleri Ahmet Sarıkaya ile Mustafa Karslıo’nun da yer aldığı ziyaretlerde ilk nokta Erkilet Bulvarı üzerindeki esnaf oldu. Esnafa yönelik yapılacak çalışmaları anlatarak, öneri ve taleplerini dinleyen Deniz Çağan, daha sonra Camiikebir mahallesine geçti. Vatandaşlarla sohbet eden Çağan, Yenimahalle’de tezgah açan pazarcı esnafı ile de bir araya geldi. Ziyaretler Sahabiye mahallesinde gerçekleştirilen mahalle toplantısı ile sona erdi. Seçim gezilerine ilişkin değerlendirmede bulunan Çağan, gördükleri ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirerek; vatandaşlarla gerçekleştirdiği samimi sohbetler esnasında desteklerini ve dualarını talep etti. Milletvekili adayları olarak teşkilatın belirlediği program dahilinde ziyaretlere devam ettiklerini kaydeden Çağan; “Cumhur İttifakına ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, halkımızın güveni tam. İstikrarın devam etmesi ve ülkemizin muasır medeniyetler seviyesine çıkması yolunda atılan adımların devamı adına halkımızın görüşü net” dedi.

Türkiye’nin Savunma Sanayii’nde son yıllarda yükselişe geçtiğine dikkat çeken Deniz Çağan, hedeflerinin bağımsız bir savunma sanayi olduğunu dile getirdi. 21 yıllık AK Parti iktidarı ile birlikte ülkemizde hayata geçirilen gerek savunma sanayi ve gerekse de ekonomi hamlelerini gururla izlediklerinin altını çizen Çağan; “Türkiye savunma sanayisinde artık bir ’pazar değil bir aktör’ haline geldi. Dolayısıyla bu seçimleri Türkiye’nin dönüm noktası olarak görüyorum. İnanıyor ve güveniyorum ki değerli hemşehrilerimiz Türkiye’de istikrarın, güvenin ve huzurun devamı için 14 Mayıs’ta oylarını kullanarak ülkenin geleceğine yön verecekler” şeklinde konuştu.

galeri
galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Milletvekili Adayı İncetoprak: 'Besicilikle alakalı entegre bir tesis kurulsun diye altyapı çalışmaları hazırladım'

Milletvekili Adayı İncetoprak: “Besicilikle alakalı entegre bir tesis kurulsun diye altyapı çalışmaları hazırladım”

Başkan İlmek'ten depremde enkaz kaldıran işçilere plaket

Başkan İlmek’ten depremde enkaz kaldıran işçilere plaket

AK Parti Milletvekili Adayı Çağan ve Cıngı'dan Esnaf Ziyaretleri

AK Parti Milletvekili Adayı Çağan ve Cıngı'dan Esnaf Ziyaretleri

Kocasinan, bedava organik domates fidesi dağıtacak

Kocasinan, bedava organik domates fidesi dağıtacak

Bakan Akar: 'En kısa zamanda milli denizaltımızı denizlerimizde, Milli Muharip Uçağımızı semalarımızda göreceğiz'

Bakan Akar: 'En kısa zamanda milli denizaltımızı denizlerimizde, Milli Muharip Uçağımızı semalarımızda göreceğiz'

Kayseri'nin cazibe merkezi yarın açılıyor

Kayseri'nin cazibe merkezi yarın açılıyor

Çok Okunanlar
1
MHP Kayseri Milletvekili adayları belli oldu

MHP Kayseri Milletvekili adayları belli oldu

2
23 yaşındaki genç ağaçta asılı bulundu

23 yaşındaki genç ağaçta asılı bulundu

3
Memleket Partisi Kayseri Milletvekili Adayları belli oldu

Memleket Partisi Kayseri Milletvekili Adayları belli oldu

4
An İtibarıyla Kayseri CHP Mitingi

An İtibarıyla Kayseri CHP Mitingi

5
'El yazısı bir anda küçülmeye başladıysa dikkat'

'El yazısı bir anda küçülmeye başladıysa dikkat'

6
Bakan Akar ile Başkan Büyükkılıç, bayramlaşma programlarına TOGG ile katıldı

Bakan Akar ile Başkan Büyükkılıç, bayramlaşma programlarına TOGG ile katıldı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Tırla çarpışan işçi servisi yan yattı, çok sayıda kişi yaralandı

Tırla çarpışan işçi servisi yan yattı, çok sayıda kişi yaralandı

Başkan Çolakbayrakdar'dan kadınlara müjde

Başkan Çolakbayrakdar'dan kadınlara müjde

DAHA FAZLA
Bünyan'da Aspir ekimine devam ediliyor

Bünyan'da Aspir ekimine devam ediliyor

Dursun Ataş ziyaretlerine hız verdi

Dursun Ataş ziyaretlerine hız verdi

Ayşe Böhürler, Kayseri'de ilgi odağı oldu

Ayşe Böhürler, Kayseri'de ilgi odağı oldu

CHP Adayı Aşkın Genç: Akkışlamızı hayvancılıkta eski günlerine döndüreceğiz

CHP Adayı Aşkın Genç: Akkışlamızı hayvancılıkta eski günlerine döndüreceğiz

Kayseri'de yağışlar barajı doldurdu

Kayseri’de yağışlar barajı doldurdu