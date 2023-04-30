AK Parti Milletvekili Adayı Cıngı: 'Sanayimizin niteliğini artırmamız lazım'

AK Parti Kayseri 4. Sıra Milletvekili Adayı Murat Cahid Cıngı, “Turizmle alakalı çalışmalar yapacağız” dedi.

AK Parti Kayseri Milletvekili Adayı Murat Cahid Cıngı, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Turizm konusunda çalışmalar yapacaklarını söyleyen Cıngı, “Erciyes dağını yabancı turiste belirli bir noktada açtık. Erciyes’i 2012 kışında biz işletmeye başladık. 2017 yılında ilk charter uçağımız indi. Bu hayal edemediğimiz bir lütuf. Halada devam ediyor çok şükür. Charter konusunda kıta Avrupa’sına çok uğraşıyoruz. Almanya, Fransa, Avusturya gibi ülkelerde esas kitle yer alıyor. Dünyada kayak yapan ekseriyet Avrupa’da Alp ülkelerinde yer alıyor. Erciyes turizmiyle paralel olarak, şehrimize gelen bir yabancıyı daha fazla bu şehirde mutlu edebiliriz daha fazla kendimizi, şehrimizi, kültürümüzü anlatabiliriz ve o insana nasıl daha fazla harcama yaptırabiliriz? Sorusunun cevabını ararken de hepimizin bildiği Soğanlı, Kültepe, camilerimiz, kümbetlerimiz, Sultan Sazlığı, Kapuzbaşı Şelalesi gibi çok sayıda eserimiz var. Arkeolojik çalışmalarımız var. Yeraltında çok muhteşem buluntular var. Onları yeryüzüne çıkartmamız gerekiyor. O çalışmaların bakanlık nezdinde yürütülmesi konusunda bizim gayretlerimiz olacak. Tanıtım boyutunda bakanlığımız desteği için uğraşacağız. Turizmle alakalı çalışmalar yapacağız” diye konuştu.

“Eğitimle alakalı sıkıntıları giderecek politikalar üretilmeli”

Sanayi bölgesinde üretim kalitesi arttıkça insan kalitesini de artıracak projeler geliştirilmesi gerektiğini dile getiren Cıngı, “Kayseri’de Organize Sanayi Bölgesi 1980’lerden itibaren kurulmaya başladı ve şu anda çok şükür 150 ülkeye ihracat yapan, temelde emeği yoğun olduğu sektörler olmasına rağmen artık yavaş yavaş teknoloji, savunma sanayi, tekstil gibi bilgi yoğun sektörlere kayan bir üretim mantalitesi oluşuyor. Özellikle yeni jenerasyon babalarının kurmuş olduğu o yapıyı biraz daha çağdaş metotlarla dünyayı tanıyan yeni patronlarımız daha çok yazılımdır, teknoloji gibi sektörlere kaymaya çalışıyor. Bu konuda da bizim çok fazla insan kaynağı ihtiyacımız olacak. Şehir hastanemizin bağlı olduğu 5 tane üniversitemiz var. Burada da iş bulma sıkıntısı çeken, gelecek kaygısı olan bir gençlik var. Yani hepsi birbirini tamamlayacak bir plan proje yürütmek gerekiyor. Örneğin yabancı dil eksiği şehrin büyük bir eksiği. Yani çocuklar İngilizce eğitimde görse bu dili konuşmak şehrimizde çok yeterli değil. İnsan ihtiyacını karşılayamıyoruz. Mühendis gidiyor, ne iş olsa yaparım zihniyetiyle herkesin yapabileceği işlerde çalışıyor. Bundan kendileri de şikayet ediyorlar, işverende şikayet ediyor. Bu dengeyi korumak maksadıyla organize sanayi bölgemizdeki üretimin kalitesi arttıkça, insan kalitesini artıracak projeler geliştirmemiz lazım. Eğitimle alakalı son dönemde herkesin yaşadığı sıkıntıları giderecek, politikalar üretmek lazım. Bununla alakalı gerekirse fonlar bulunacak, rehberlik edilecek” şeklinde konuştu.

“Sanayinin niteliğini artırmak lazım”

Sanayide lider ve yönlendirici eksikliği bulunduğunu aktaran Cıngı, sözlerini şu şekilde tamamladı;

“Bizim sıkıntımız sanayide o transformasyonu sağlayacak lider ve yönlendirici eksikliğidir. Mobilya ve çelik kapı gibi sektörler şehrimizde büyük grupları oluşturdu. Bunu yönlendirme anlamında çalışmalar yapmak lazım. Sanayinin niteliğini artırmak lazım. Sanayide çalışacak insanların nitelikli olmasını sağlamak, temin etmek lazım.”