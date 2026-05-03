AK Parti Milletvekili Çopuroğlu, “Kayseri'yi küçümseyen, Kayseri'de konser veremez”

Bir konserinde anlattığı fıkrayla Kayserililere ‘Yahudi benzetmesinde’ bulunan ünlü sanatçı Mustafa Keser'in 15 Mayıs'ta Kadir Has Kültür Merkezi'nde düzenleyeceği konserin iptal edilmesinin ardından AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu bir açıklama yaptı.

Milletvekili Çopuroğlu açıklamasında, “Kayseri'yi küçümseyen, Kayseri'de konser veremez! İnancımızla alay eden, bu topraklarda karşılık bulamaz! Erciyes'in gölgesinde yoğrulmuş bu kadim şehir; değerine uzanan dile de saygısızlığa da geçit vermez. Biz de bu duruşun bir parçası olarak, ilk andan itibaren milletimizin hissiyatına tercüman olduk; gereken tepkiyi kararlılıkla ortaya koyduk. Nitekim programın iptal edilmesi; Kayseri'nin onuruna, inancına ve vakur duruşuna sahip çıkıldığının en net göstergesidir. Sürece duyarlılıkla yaklaşan yetkililere teşekkür ediyor, kamuoyunun vicdanını yansıtan kıymetli basın mensuplarına ayrıca şükranlarımı sunuyorum. Kayseri; ticaretiyle güçlü, ahlakıyla örnek, duruşuyla nettir” ifadelerini kullandı