  • Haberler
  • Gündem
  • AK Parti Milletvekili Çopuroğlu, 'Kayseri'yi küçümseyen, Kayseri'de konser veremez'

AK Parti Milletvekili Çopuroğlu, 'Kayseri'yi küçümseyen, Kayseri'de konser veremez'

AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, konserde anlattığı fıkrayla Kayserililere 'Yahudi benzetmesinde' bulunan sanatçı Mustafa Keser'in Kayseri'deki konserinin iptal edilmesi ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, 'Kayseri'yi küçümseyen, Kayseri'de konser veremez! İnancımızla alay eden, bu topraklarda karşılık bulamaz! Erciyes'in gölgesinde yoğrulmuş bu kadim şehir değerine uzanan dile de saygısızlığa da geçit vermez' dedi.

AK Parti Milletvekili Çopuroğlu, 'Kayseri'yi küçümseyen, Kayseri'de konser veremez'

Bir konserinde anlattığı fıkrayla Kayserililere ‘Yahudi benzetmesinde’ bulunan ünlü sanatçı Mustafa Keser'in 15 Mayıs'ta Kadir Has Kültür Merkezi'nde düzenleyeceği konserin iptal edilmesinin ardından AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu bir açıklama yaptı. 
Milletvekili Çopuroğlu açıklamasında, “Kayseri'yi küçümseyen, Kayseri'de konser veremez! İnancımızla alay eden, bu topraklarda karşılık bulamaz! Erciyes'in gölgesinde yoğrulmuş bu kadim şehir; değerine uzanan dile de saygısızlığa da geçit vermez. Biz de bu duruşun bir parçası olarak, ilk andan itibaren milletimizin hissiyatına tercüman olduk; gereken tepkiyi kararlılıkla ortaya koyduk. Nitekim programın iptal edilmesi; Kayseri'nin onuruna, inancına ve vakur duruşuna sahip çıkıldığının en net göstergesidir. Sürece duyarlılıkla yaklaşan yetkililere teşekkür ediyor, kamuoyunun vicdanını yansıtan kıymetli basın mensuplarına ayrıca şükranlarımı sunuyorum. Kayseri; ticaretiyle güçlü, ahlakıyla örnek, duruşuyla nettir” ifadelerini kullandı

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

TURSAB Erciyes BTK Başkanı Mart, 'Her konuda iyiyiz dersek başarısız oluruz'
TURSAB Erciyes BTK Başkanı Mart, “Her konuda iyiyiz dersek başarısız oluruz”
Talas'ta bahar 'Çiçek Şenliği' ile taçlanıyor
Talas’ta bahar ‘Çiçek Şenliği’ ile taçlanıyor
AK Parti Milletvekili Çopuroğlu, 'Kayseri'yi küçümseyen, Kayseri'de konser veremez'
AK Parti Milletvekili Çopuroğlu, “Kayseri'yi küçümseyen, Kayseri'de konser veremez”
3 Mayıs Türkçülük Günü
3 Mayıs Türkçülük Günü
Kayseri'de Gazeteci Yunus Bekir Kabri Başında Anıldı
Kayseri’de Gazeteci Yunus Bekir Kabri Başında Anıldı
Büyükşehir'den 'Mustafa Keser Konseri' açıklaması
Büyükşehir’den 'Mustafa Keser Konseri’ açıklaması
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!