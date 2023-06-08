AK Parti Milletvekili Çopuroğlu'ndan Şampiyonlara Ziyaret

Tayland’ın Başkenti Bangkok’ta düzenlenen Muaythai Dünya Şampiyonasına Kayserili sporcular damga vurdu. Türk Milli Muaythai takımı çıktığı çeyrek final maçlarında 13 sporcunun adını yarı finale yazdırdı. Şampiyonada dereceye giren Kayserili sporcuları ziyaret eden AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, başarılarından dolayı milli sporcuları tebrik etti.

Tayland’ın Bangkok şehrinde yapılan Muaythai Dünya Şampiyonasında Kayserili sporcular önemli başarılar elde etti. Elite Büyük Erkelerde Sercan Koç, 63.5 kiloda, Elite Büyük Kadınlarda ise Gülistan Turan 51 kiloda Muaythai Dünya Şampiyonu oldu. Şampiyonada yine 75 kiloda Mensure Karadayı dünya ikinciliği, 45 kiloda ringe çıkan Ayten Özdemir de dünya üçüncüsü olarak önemli bir başarıya imza attı. Milli Takımlar Antrenörü Göksel Cingöz’ü ve sporcuları ziyaret eden AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, başarılarından dolayı tebrik etti.

Çopuroğlu, 100’ü aşkın ülkeden katılımın olduğu şampiyonada yüzlerce sporcunun derece elde etmek için mücadele verdiğine dikkat çekerek; “Milli takımımızın başarısı bizler gururlandırdı. Milli takım kadrosunun içerisinden Kayserili sporcularımızın da yer alması, bu önemli başarı da onlarında büyük payının olması bizleri ayrıca mutlu etti. Ben sporcularımızı, teknik heyetimizi, emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Ay-yıldızlı bayrağımızı bu gibi önemli şampiyonalarda göndere çekerek, göğsümüzü kabartan değerli sporcularımıza bundan sonraki çalışmalarında da başarılar diliyorum. Her zaman onların yanındayız ve yanlarında olmaya da devam edeceğiz” diye konuştu.